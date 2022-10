verso-cop27:-consultazioni-preliminari-di-presidenze-ed-esperti

In vista della conferenza annuale dell’Onu sul clima, COP27, che si terrà all’International Convention Center (SHICC) di Sharm el-Sheikh, in Egitto, dal 6 al 18 novembre, lo scorso 21 ottobre la Presidenza egiziana e la Convenzione quadro dell’Onu sul cambiamento climatico (Unfccc) si sono incontrati per esaminare le questioni principali che saranno sul tavolo della discussione alla conferenza.

Alla riunione erano presenti 14 esperti, fra i quali il presidente della Cop20 Manuel Pulgar-Vidal, il capo negoziatore della Cop26 Archie Young, Tomasz Chruszczow (ex Campione di alto livello per il clima alla Cop24), Hakima El Haite (ex Campione di Alto Livello della Cop22) e Kaveh Guilanpour (ex negoziatore sul Cambiamento climatico della Ue).

Nell’incontro si è discusso di come garantire che la leadership politica globale possa guidare il processo e sono stai identificati i rischi che, ancor più che per le edizioni precedenti, possono verificarsi per la COP27. Considerando la delicata situazione in Ucraina, i forti rincari dell’energia e la prevista recessione economica, i partecipanti hanno riconosciuto i possibili fattori che potrebbero influenzare le ambizioni a lungo e a breve termine che il mondo ha concordato nell’ambito dell’UNFCCC e dell’Accordo di Parigi.

L’eliminazione degli ostacoli al dialogo produttivo e l’eventuale accordo sono stati i punti centrali della discussione. Il team della Presidenza della COP27 ha lavorato insieme ai presenti per mettere in atto il quadro in grado di facilitare il consenso globale incentrato sull’attuazione degli impegni esistenti e rafforzare quella ambizione.

Il presidente designato della COP27, il Ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry, ha dichiarato: “Il ruolo della presidenza della COP è quello di allineare e far convergere più punti di vista e facilitare una discussione trasparente, inclusiva e fruttuosa, sostenendo costantemente maggiori progressi, ambizione e solidarietà”.

Wael Aboulmagd, rappresentante speciale della COP27, ha aggiunto: “Una solida preparazione sostanziale e organizzativa è essenziale per garantire che la COP27 si traduca in un risultato il più positivo possibile. Questo seminario ha riunito diversi esperti e risorse con una vasta esperienza nell’azione per il clima e nelle conferenze sul clima e ha consentito un’utile condivisione delle migliori pratiche e delle lezioni apprese”.

L’articolo Verso COP27: consultazioni preliminari di presidenze ed esperti proviene da The Map Report.