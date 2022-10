TUTTI GLI EVENTI DI HALLOWEEN DI TICKETSMS

Centinaia i party di Halloween targati TicketSms organizzati la notte del 31 ottobre in tante regioni italiane, tra cui Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Sicilia. Biglietti e prenotazioni via sms. L’iconica “Mano Mano” della famiglia Addams è il testimonial della campagna. Andrea Vitali: “Con TicketSms i tuoi eventi a portata di mano”

La notte più paurosa dell’anno è “a portata di Mano”. Sono centinaia le feste di Halloween targate TicketSms, leader nazionale nella vendita on line di biglietti per gli eventi. Un cartellone davvero denso, che parte dall’Emilia-Romagna. Tra gli appuntamenti più interessanti il “Monsterland Halloween Festival 2022” al Ferrara Fiere Congressi. Previste oltre 15 mila presenze. Ci saranno 5 stage musicali, un horror luna park, make up area, area food, magia e stregoneria. Tra gli artisti ad esibirsi Fabri Fibra e Mamacita, e ci sarà anche “Random – Una festa a caso”. Anche la piramide più amata d’Italia spalanca le sue porte al pubblico: Cirillo, Saccoman, Ricci Dj e il Principe Maurice saranno al Cocoricò di Riccione per un “Memorabilia” da paura. Ci sarà un party di Halloween anche allo storico Peter Pan Club targato “Chérie”. “La notte del giudizio” invece è il party organizzato alla Baia Imperiale di Gabbice Mare. Tutta un’altra musica al Dark Valley di Comacchio. Un palco regale con i migliori artisti della scena nazionale e non, tra cui Lazza, Villa Banks, Icy Subzero. All Matis Club di Bologna si esibirà invece Capo Plaza, che presenterà il suo ultimo progetto in studio “Hustel Mixtape”.

Diversi eventi anche in Lombardia. Il Fabrique di Milano si immerge in un revival anni 90 targato “Febbre a 90 – Halloween Edition”. A Brescia al Social Club ci sarà invece lo “Scary Open – Halloween party”.

Una lunga lista di eventi anche in Veneto. Attesissimo il dj set di Rkomi per la notte di Halloween all’Arena Concerti baita al Lago. All’AreaEXP di Cerea (VR) andrà in scena “HELP” Halloween Night con special guest Il pagante Live Show. Un’altra dimensione del divertimento invece alla discoteca Palmariva a Fossalta di Portogruaro. Speciali scenografie, ospiti e creature misteriose per il “Palmariva Stranger Halloween”. Il KING’S Club, storico locale di Jesolo, ha voluto esagerare con un Halloween Music Festival dalla durata di due giorni. Sabato 29 ottobre, Lazza si esibirà nello storico club. Nella notte di Halloween invece ci saranno l’Hitmaker Fred De Palma e Il pagante. Per i più nostalgici infine “Febbre a 90” al California Dancing di Musile di Piave (VE).

Anche la Sicilia ospita eventi targati TicketSms. Dopo la superlativa riapertura del Mob di Palermo, un altro grande artista italiano è pronto ad accendere i riflettori nella notte di Halloween sullo storico club siciliano. Si tratta di Ilario Alicante con il suo “Extended Set”. Sempre a Palermo la Halloween Night al Country Disco Club per festeggiare all night long la notte più paurosa dell’anno. All’Ex dogana di Catania, l’appuntamento è con “Halloween With Love Festival Edition Vol. VII” special guest Sven Väth. In Calabria il Cromie di Castellaneta Marina ospiterà Lazza e Night Skinny, con aftershow Bigmama.

Per gli eventi di ottobre TicketSms ha deciso di promuovere un’importante campagna di comunicazione. Sulla piattaforma on line gli eventi sono promossi con una serie di video realizzati in collaborazione con un testimonial di fama internazionale, volato in Italia direttamente da 0001 Cemetery Lane. Si tratta dell’iconica “Mano Mano”, per gli amici “Mano Ebbasta” della famiglia Addams. Un simbolo di come sia facile e veloce, a portata di click, anzi a portata di Mano, acquistare un biglietto per un evento TicketSms. Rapidità nell’acquisto, facilità nel modificare il nominativo prima dell’evento ed anche attenzione all’ambiente. “No more paper!” infatti dice Mano in uno dei video, dato che i biglietti TicketSms non necessitano di essere stampati su carta. Basterà mostrare l’sms all’ingresso per entrare.

“La realtà di TicketSms oggi è il punto di riferimento per gli amanti del divertimento grazie alla facilità d’uso – spiega Andrea Vitali, ceo di TicketSms – bastano pochi tap per navigare tra i migliori eventi del momento, acquistare e recuperare il biglietto. Una volta acquistato, il ticket viene poi inviato tramite sms. Una volta arrivato sarà sufficiente aprire il messaggio e visualizzare il qr code per un ingresso veloce e assolutamente easy”.

LA STORIA DI TICKETSMS

TicketSms è una start up nata nel 2018 a Bologna dall’idea di due giovani imprenditori: Andrea Vitali, 38enne di Petritoli (in provincia di Fermo) e Omar Riahi, 33enne di Catania. Oggi TicketSms è il primo operatore italiano ad aver recepito la normativa sul secondary ticketing in modo totalmente innovativo per gli utenti. Anche grazie a queste recenti innovazioni, la crescita aziendale è stata verticale. TicketSms ha una trentina tra dipendenti e collaboratori, l’headquarter è a Bologna, ma l’operatività è diffusa in tutta Italia. I numeri sono enormi, con la ripartenza degli eventi le richieste sono triplicate in poche settimane. In tutto, l’azienda ha venduto dalla sua fondazione oltre 6.000 eventi, a cui hanno partecipato 1,5 milioni di persone. I locali e le discoteche convenzionate sono 800, ma ben 30 mila sono gli operatori del mondo delle pr e i promoter registrati. Grazie all’ultimo upgrade, la piattaforma di TicketSms è disponibile in sette lingue e si è aperta ai mercati esteri con la multivaluta.

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO – LA TECNOLOGIA DIETRO TICKETSMS

La Suite di TicketSms è la selezione di applicativi per la pianificazione, la vendita, la gestione e la promozione degli eventi. La gestione di ogni evento è su cloud e si basa sulla piattaforma “Mind”, dalla quale poi sono accessibili strumenti che controllano i dati: Strategy, Pay, Access, Space e Virtualplace. Il tutto all’interno di un sistema certificato da Siae e Agenzia delle Entrate. Con il biglietto nominale, inoltre, TicketSms combatte il dannoso fenomeno del secondary ticketing, ovvero la rivendita a prezzi maggiorati dei titoli di accesso acquistati.

MIND Mind è una piattaforma di ultima generazione, intuitiva e sicura che consente di gestire in totale autonomia tipologie di biglietti, team e tutti i servizi aggiuntivi, supportando così gli organizzatori che possono monitorare in tempo reale ogni flusso di vendita della loro rete.

ACCESS Access è il sistema della TicketSms Suite dedicato al controllo accessi. Permette di gestire in sicurezza e autonomia gli ingressi all’evento attraverso una sola applicazione, sia online che senza connessione internet, registrando porta e orario di accesso di ogni singolo utente. È utile anche negli accreditamenti per stampa o vip, che possono essere accolti nel momento esatto del loro ingresso.

PAY Pay di TicketSms è una soluzione all in one e on-site. Dai punti vendita ai botteghini, integra il normale Pos con l’innovativo sistema di identità digitale di TicketSms. Offre un sistema di emissione di titoli di accesso che comprende una stampante di ultima generazione, lo schermo di cortesia per il cliente e il lettore di carte per il pagamento cashless ed è capace di emettere più di quattro ticket al secondo con la possibilità di scansionare documenti. È lo strumento ideale per discoteche e club, è integrabile con funzioni collegate anche alle casse o alla rivendita di ulteriori servizi all’interno del locale.

STRATEGY Strategy è il Crm, customer relationship management (il gestore dei dati della clientela), di TicketSms. Sfrutta algoritmi di automazione, costantemente migliorati da funzionalità di machine learning, impiegati per la gestione della comunicazione digitale. Serve per attivare rapporti di marketing tra organizzatore e chi ha comperato i ticket.

VIRTUAL PLACE Virtualplace trasforma ogni venue in uno spazio 3D: dalla scelta del posto con visuale soggettiva in VR a tour virtuali interattivi con realtà aumentata. I clienti hanno così la possibilità di comprendere in fase di acquisto, durante la scelta del posto, quale sarà l’esatta visuale di cui godranno durante l’evento: la scansione produce un modello tridimensionale della venue realistico, conservando le proporzioni degli ambienti e degli elementi che ospitano. Il tour virtuale può essere personalizzato dall’organizzatore con file audio e video, PDF e approfondimenti, attraverso una selezione di punti di interesse dislocati all’interno della venue, con la possibilità di implementare anche modelli 3D.