terremoto-da-carlo-conti,-il-comunicato-parla-chiaro:-“ha abbandonato!”

Pessime notizie per il conduttore Carlo Conti: la sua concorrente di punta ha mollato il suo Tale e quale show.

Figlio di una faraonico investimento RAI, il “Tale e quale show” di Carlo Conti è tornato a deliziare gli occhi e le orecchie degli spettatori dopo la meritata pausa estiva. L’ultima puntata del talent imitativo di RAI 1 ha riscosso un seguito stellare, guadagnando il 24,3% di share con ben 4 milioni di spettatori attivi.

La formula del programma piace, e spezza la noia dei venerdì sera trascorsi sul divano con plaid e tisana calda. Gli ingredienti, inoltre, sono semplici e azzeccati: il conduttore ripropone le vecchie glorie del passato, stuzzicando anche gli animi più nostalgici, servendole poi in salsa tutta nuova e attuale. Nelle ultime ore l’analista televisivo Davide Maggio ha però rilasciato un’indiscrezione tutto pepe. Una delle concorrenti di punta del “Tale e quale show” avrebbe abbandonato le prove della sua performance, minacciando persino di non presenziare alla prossima puntata del format.

Alessandra Mussolini molla il colpo: Carlo Conti costretto ad aggiustare il tiro?

Carlo Conti ha scelto per il suo cast di talenti le personalità più esplosive del piccolo schermo. Tra di esse, spicca senza ombra di dubbio la controversa Alessandra Mussolini, ex attrice e parlamentare, nonché nipote del più celebre zio Benito. Quello che molti spettatori non sanno è che Alessandra Mussolini condivide una parentela anche con la Diva per antonomasia Sofia Loren.

Alessandra è infatti figlia di Romano Mussolini e di Maria Scicolone, sorella dell’icona del cinema mondiale. Carlo Conti avrebbe richiesto alla concorrente di impersonare la celeberrima zia, salvo ricevere nelle ultime ore un bruciante rifiuto. Nonostante Alessandra Mussolini avesse già imitato Sofia Loren negli studi di Barbara D’Urso, infatti, sembra non avere intenzione di ripetere l’esperienza sotto alle telecamere di RAI 1.

A comunicarlo in una nota sui social è lo stesso agente della Mussolini, Nando Moscariello: “Questa settimana è a rischio a Tale e Quale Show la performance della mia assistita Alessandra Mussolini nei panni di Sophia Loren“. L’asciutto annuncio lascia spazio a molte ipotesi: la rinuncia a vestire i panni della zia è un’iniziativa dell’attrice, oppure vi sono risvolti legali di cui il pubblico non sospetta l’esistenza?

Alessandra Mussolini ha abbandonato le prove di #TaleEQualeShow: si rifiuta di imitare sua zia Sophia Loren.

Lo comunica il suo agente sui social.

La Mussolini aveva già imitato la Loren in un programma della D’Urso. (Da davidemaggio) pic.twitter.com/mcQKAvf7sB — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 24, 2022

Conosceremo la sorte di Alessandra Mussolini solamente il prossimo venerdì. Probabilmente gli autori modificheranno i loro piani, attribuendo una nuova prova alla vivace concorrente… Non resta che attendere la puntata in programma del “Tale e quale show”!

