“Per me è morta!”: Nikita Pelizon massacrata, attacco brutale prima della diretta

La modella Nikita Pelizon è nuovamente nel mirino della compagna di avventura: volano parole irripetibili di primo mattino.

La modella triestina Nikita Pelizon sta per affrontare una delle dirette più impegnative della sua acerba carriera televisiva. Nonostante la partecipazione al reality on the road “Pechino Express”, infatti, l’influencer è digiuna da esposizioni mediatiche circa il suo privato, e ha intenzione di raccontare le sue fragilità ad Alfonso Signorini.

Durante l’ultimo prime time il conduttore aveva ricevuto una confessione spiazzante: Nikita in passato avrebbe più volte meditato sulla scelta estrema. Dopo il famigerato “caso Bellavia”, il padrone di casa ha comunicato di voler dedicare ampio spazio alla vicenda, e Nikita dovrà affrontare in diretta i fantasmi del suo passato.

La compagna di gioco Wilma Goich, però, sembra impermeabile all’ammissione della modella, arrivando persino a condannare la sua scelta di esporsi. La cantante ha infatti sentenziato: “Se io avessi tentato il suicidio, non l’avrei detto in diretta.”. La notte non ha portato consiglio, e Wilma ha salutato il nuovo giorno con spirito bellicoso, pronta a demolire nuovamente Nikita Pelizon.

Nikita Pelizon ancora nel mirino di Wilma Goich

L’attempata performer sanremese cova da ore il dente avvelenato nei confronti della giovane modella. Nikita avrebbe infatti inconsapevolmente utilizzato della mozzarella per la preparazione di alcune polpette in compagnia di Luca Salatino. Detto latticino, però, era stato destinato al condimento della pizza del giorno dopo, e Wilma Goich non ha tollerato le scuse vagheggianti dell’influencer.

Nikita Pelizon avrebbe inoltre bevuto dal calice di vino della cantante, e l’episodio ha ulteriormente esacerbato l’animo di Wilma. Dopo uno sfogo furente in giardino a beneficio di Elenoire Ferruzzi, l’interprete ci ha dormito sopra, ma senza seppellire l’ascia di guerra. Ha infatti salutato i compagni al mattino chiarendo: “Sono incazzata“. Alla richiesta di spiegazioni, Wilma Goich ha argomentato: “Mi arrabbio se una persona mi dice di abbassare i toni solo perché le ho detto d’imparare a chiedere. Io sono 77 anni che chiedo mentre lei risolve dicendo di non sapere…“. Per poi concludere: “Per me, è morta!“.

Il buongiorno al veleno di Wilma:”per me è morta” #GFvip — ☀️Vicio❤️🖤 (@vicio_01) October 24, 2022

Gli autori in seguito hanno richiamato Nikita in confessionale, e l’influencer è riemersa dallo stanzino rosso particolarmente conciliante, scusandosi infine con Wilma. Gli spettatori sospettano che la produzione abbia favorito il confronto tra le due concorrenti in vista della puntata cruciale per Nikita. Una volta appianate le loro divergenze, infatti, il conduttore potrà dedicare un intero blocco di puntata al passato tormentato della modella… Voi che ne pensate?

The post “Per me è morta!”: Nikita Pelizon massacrata, attacco brutale prima della diretta appeared first on Ck12 Giornale.