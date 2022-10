Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 26 ottobre: giornata fortunata in amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Approfitta del fatto che c’è una luna nuova e concorda con il tuo partner su tutto, ti si addice. Arrenditi e chiedi tempo in modo che entrambi possano organizzarsi e presentare le loro idee. Vengono enfatizzate le cose relative a gruppi o associazioni. Vai avanti con i tuoi progetti, Ariete. Non aver paura delle minacce o delle manipolazioni da parte di persone ignoranti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Prenditi cura del tuo corpo come qualcosa di sacro. Dipende da te se rimane in buona salute o si deteriora a causa della mancanza della tua attenzione. Non trascurarlo, è l’unico che hai. Tieni d’occhio la tua salute. Metti più enfasi sulle tue abitudini alimentari, inizia una routine di esercizi e non sbagliare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sviluppa dosi massicce di pazienza con un familiare, un bambino o un amico che sembra non essere al passo con la realtà del momento attuale. Con grida e minacce non otterrai nulla. Abbi pazienza e cerca di ragionare con questa persona in modo che ascolti e metta in pratica i tuoi consigli.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Il tempo è ideale per viaggiare ed espandere ulteriormente i propri orizzonti. Non importa se è vicino o lontano, via mare, cielo o terra, intraprendi l’avventura di esplorare nuovi mondi. Organizzati e cerca la compagnia di qualcuno che condivide i tuoi stessi interessi. Non te ne pentirai. È tempo di intraprendere cose nuove.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Difendi i tuoi diritti, ma non farti giustizia. Cerca assistenza legale se necessario, Leo. Mai andare contro i tuoi principi. Molti saranno quelli che ti invidieranno adesso. Continua a cercare nuove strade che possano condurti ai progressi che desideri ottenere.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Metti tutti i tuoi sforzi per eccellere in quello che fai e senza dubbio lo raggiungerai. Il lavoro sarà la tua lettera di successo oggi. Con un po’ di fatica arriverete in cima. Aspettati cambiamenti positivi sia a livello personale che finanziario. La fortuna è dalla tua parte e i soldi ti arriveranno di sorpresa.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Non lasciarti trasportare da ciò che gli altri ti dicono. Non giudicare o criticare ciò che non conosci bene. Aumenta il morale e metti un sorriso sulle labbra. Saturati di pensieri positivi e cambia una volta per tutte quei canali mentali che non ti permettono di progredire come vorresti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Combatti per i tuoi ideali, per i tuoi sogni, per il tuo futuro. Sii perseverante in tutto nella vita. Pensa sempre che meriti il ​​meglio e che puoi ottenerlo. Ti prendi la responsabilità e ti stabilizzi quando si tratta di soldi. Per te stanno avvenendo cambiamenti positivi. Presta più attenzione al tuo corpo fisico.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Abbi cura della tua pace spirituale. Asciuga le tue lacrime di amarezza e sofferenza. Supera traumi o sensi di colpa che ti sei trascinato per anni. Non continuare a portare sanzioni che non hanno più senso con la tua realtà attuale. Manda benedizioni a chi ti ha tradito o offeso.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Resta in contatto con i tuoi parenti che sono all’estero. Offri loro il tuo aiuto morale e, se possibile, finanziario. Qualcuno vicino a te farà causa alla tua azienda, non negarglielo in questo momento. La tua indipendenza e autosufficienza serviranno da esempio a molti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Non lasciarli giocare con i tuoi sentimenti. Chiedi spiegazioni prima di qualsiasi dubbio tu abbia. Ciò che è correlato al lavoro o alla professione è ben previsto. Cerca di materializzare ogni idea che scorre nella tua mente. Prendi i rischi che ritieni necessari per raggiungere l’obiettivo che ti sei prefissato.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Illumina te stesso e gli altri con la luce della verità. Non farti coinvolgere da estranei. Sii un messaggero di pace e guadagnerai il rispetto e l’ammirazione di tutti. Elimina dalla tua vita gli intrighi, il falso, l’oscurità. Non fungere da ponte verso commenti che potrebbero danneggiare qualcuno che consideri un buon amico.

