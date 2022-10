Oroscopo Branko di mercoledì 26 ottobre: fortuna, amore e lavoro di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Ti ritroverai un po’ più nervoso o impaziente del solito, le cose non vanno come vorresti e sorgono nuovi imprevisti che, pur non essendo gravi, ti fanno sentire sterile. Oggi dovresti sforzarti di prendere le cose con più calma perché se non lo fai, tirerai fuori il peggio di te. Gli aspetti di oggi ti fanno sentire vulnerabile per un po’. Questa vulnerabilità si traduce nella necessità di mettere in atto fisicamente ciò che senti dentro di te. Ci saranno giorni in cui una corsa impegnativa o un allenamento di boxe libereranno la tua energia in modo positivo. Gli altri giorni lo yoga e un lungo bagno caldo ti aiuteranno a ritrovare l’equilibrio interiore. Ad ogni modo, stai prestando attenzione al tuo corpo e questo è importante.

Toro (21 aprile-20 maggio) – A volte senti che, per quanto ci provi, combatti e ti sacrifichi, i problemi sembrano riaffiorare di nuovo davanti a te e con più vigore che mai. Ma non lasciarti travolgere, è solo una sensazione perché oggi la Luna e gli altri pianeti formeranno aspetti negativi e tutto tende a complicarsi, sarà solo un brutto momento. Creare un equilibrio nella tua vita emotiva in questo momento sarà una priorità. Per aiutarti a farlo, concentrati su ciò che mangi. Ci deve essere un minimo di zucchero trasformato nella tua dieta se vuoi provare le tue vere emozioni senza la fluttuazione causata dai conservanti artificiali. Cerca di eliminare un’abitudine alimentare che non aiuta il tuo equilibrio emotivo. La bibita gassata è sicuramente una di quelle cose. Candy ovviamente è un altro. Nota le piccole cose che danneggiano la tua dieta.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Non lasciarti trasportare da nervi, tensione e stress. Oggi vi aspetta una giornata difficile, una di quelle giornate in cui sembra che all’improvviso tutto si complichi e giri intorno, anche se allo stesso tempo non si verifica nessun problema serio. Se non la prendi con più calma, avrai dei disaccordi con le persone intorno a te o con i membri della tua famiglia. Continua a contare fino a dieci prima di spifferare quello che hai in mente! I tuoi sentimenti sono molto importanti da comunicare, ma è ancora più importante che tu comunichi ciò che ti senti bene. Non lasciare che la prima cosa che ti viene in mente sia ciò con cui un’altra persona se ne va. Per aiutarti a concentrarti, bevi molta acqua fresca ogni giorno, tutto il giorno. Cerca di mantenere un programma di riposo regolare andando a letto e alzandoti a orari regolari ogni giorno.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Hai grandi sogni su quanto lontano vorresti arrivare o sulle grandi cose che vorresti fare. Senti che anche se ora sei abbattuto e incatenato alle miserie della vita quotidiana, tuttavia, un giorno, anche se passano molti anni, la provvidenza ti porterà in cima a quella montagna dove la tua vita risplenderà come il sole. Con le energie planetarie della giornata, potresti sentirti al top del gioco o sospeso in uno stato di esitazione emotiva. Tutto inizia e finisce con le nostre emozioni e tu sei particolarmente dotato di valuta emotiva, ma puoi anche essere sopraffatto. Per contrastare qualsiasi sensazione opprimente, concediti il ​​beneficio di un esercizio fisico regolare. Un regime di esercizio fisico regolare ti terrà fuori dai guai. Goditi la sensazione di essere in ottima compagnia – te stesso!

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi ti sentirai pieno di vitalità e desideroso di attività, pronto a sopraffare qualsiasi ostacolo si frapponga sulla tua strada e ciò che non otterrai con l’aiuto della fortuna, lo otterrai attraverso una lotta implacabile e una volontà di ferro. È tempo di regolare i conti con coloro che ti hanno impedito di andare avanti. Con l’aspetto attuale in gioco, potresti sentire la pressione di “fare tutto bene” o rispondere a quella pressione non essendo abbastanza attento alla tua salute. Trovare un equilibrio sarebbe un successo strepitoso. Che aspetto ha per te una giornata equilibrata? Molta acqua, pasti sani, aria fresca e una sana dose di esercizio aerobico dovrebbero far parte della maggior parte delle tue giornate. Trascorri del tempo con coloro che ami e sarai a posto.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Ti senti preoccupato e a disagio per i tuoi affari finanziari e materiali, anche se non ce n’è motivo. Hai paura di essere vittima di un inganno o di un tradimento quando fai affari o prendi iniziative economiche. La prudenza potrebbe portarti a non fare nulla o evitare di affrontare qualsiasi tipo di rischio oggi. Se in questo momento c’è un grande peso di energia emotiva che ti circonda, assicurati di sapere che con la posizione odierna dei pianeti questo è prevedibile! Non c’è molto che puoi fare per alterare l’effetto di questo aspetto. Dovrai rimanere concentrato sul tuo regime di esercizi o crearne uno in questo momento, per evitare di sentirti depresso. Una dieta sana con molta verdura fa bene. La tua energia sarà notevolmente migliorata anche bevendo molta acqua.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Esteriormente ti mostri più fermo e testardo del solito, invece dentro ti senti più titubante e insicuro. Prendi decisioni e affronti le cose in modo più deciso, ma cerchi solo di impedire agli altri di vedere le paure o le tensioni che ti causano grande angoscia e grande instabilità. Non è consigliabile tenersi per conto proprio nei prossimi giorni. Potresti provare sentimenti di depressione se trascorri troppo tempo da solo. Cerca di includere altre persone nel tuo regime di salute quotidiano per creare un senso più pieno di “bene” nella tua vita. Invita un amico o un collega a partecipare a una lezione di yoga virtuale con te. Un po’ di respiro profondo e qualche risata sono proprio ciò che il dottore ha ordinato! Ricordati di bere acqua ogni volta che ti alleni per aiutare a lavare via le tossine che vengono rilasciate.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – È un momento di gioia e soddisfazione, una giornata che sarà più difficile o tesa per gli altri, ma che ti porterà maggiore felicità e speranze che si avvereranno, è anche probabile che la disgrazia di un tuo nemico ti porti fortuna o percorsi aperti precedentemente chiusi. Anche l’amore ti porterà sorprese. Potresti non notare l’intenso schieramento di pianeti in questo momento, essendo tu stesso di natura intensa per cominciare! Tuttavia, potresti essere alle prese con l’energia insolitamente intensa delle persone con cui vivi o con cui lavori. Prendi un po’ di spazio da questo andando a fare una passeggiata. Camminare è un ottimo esercizio per la parte inferiore della colonna vertebrale e può essere un meraviglioso piacere per i tuoi polmoni se fai respiri profondi e regolari.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi devi mostrare il tuo lato più umano, non è il momento di ricevere, ma di dare ed esercitare quel buon cuore che è segno caratteristico della tua natura. Una persona a te molto vicina sta attraversando un momento molto difficile e solo tu puoi liberarla da quella situazione o mitigare la sua sofferenza fino a quando non la raggiunge. Le tue emozioni potrebbero impedirti di agire secondo i tuoi impulsi in questi giorni e questo potrebbe ostacolare il tuo stile, ma non preoccuparti! Impara ad amare i tuoi momenti di “tempo libero” e usali per riflettere su ciò che è importante per te. Potresti avere più cose su cui riflettere di quanto ti dedichi il tempo. Questo è un altro motivo per cui è salutare avere un regime di esercizio fisico regolare integrato nel tuo programma. Non solo è un allenamento per il tuo corpo, la tua mente ha la possibilità di riorganizzarsi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi devi muoverti con grande cautela e pensare a tutto prima di farlo, i pianeti sono mal disposti e ci sono molte possibilità che subirai qualche tradimento o spiacevole sorpresa in ambito lavorativo o finanziario. Devi stare molto attento a ciò che firmi o alle decisioni che prendi. Stasera potresti voler tirare fuori la tua bottiglia di essenza di erbe di lavanda e fare un bagno caldo e vaporoso nel comfort di casa tua. Con l’attuale posizione dei corpi celesti, sei destinato a sentire una sorta di sovraccarico in termini del tuo nucleo interiore emotivo. Nutri questa parte immateriale di te stesso con le proprietà curative della lavanda. Se vai a letto in orario, è probabile che dopo un trattamento del genere avrai un sonno profondamente riposante.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sei nato in un segno diverso dagli altri e che tende sempre ad andare in direzione opposta, quindi se questa giornata può essere difficile, avversa o piena di lotte per la stragrande maggioranza delle persone, però, per te sarà un giorno di fortuna e felicità, i sogni diventano realtà al lavoro o questioni di cuore. Osserva te stesso in termini di dare di più agli altri di quello che dai a te stesso. Potresti essere sotto l’influenza dell’attuale clima cosmico, che potrebbe portare la tua naturale tendenza ad essere “custode di tuo fratello” a un livello malsano. Per assicurarti di rimanere centrato, guarda cosa mangi e assumi pochissimi carboidrati (se presenti) per alcuni giorni. Questo esercizio ti consentirà di concentrarti su te stesso e anche di ridurre il tipo di energia “zuccherata” che alimenta la distrazione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – All’inizio ti aspetta una giornata difficile o avversa, anche se potresti non svegliarti di ottimo umore; ma poi tutto diventerà più chiaro e alla fine finirai per avere una giornata fortunata e felice, risolverai con successo le cose che ti preoccupano e ti aspetta anche una sorpresa che ti renderà molto felice nella tua vita intima. La configurazione astrale di oggi ti porta una potente dose di energia che puoi usare in qualsiasi modo tu voglia. Tuttavia, va detto che inascoltato, questo tipo di energia può essere depressivo. Ti consigliamo di utilizzarlo nel modo seguente: esternamente e all’interno di una determinata struttura. Entra in un regime di esercizio fisico regolare. Inizia con moderazione in modo da non scoraggiarti. L’esercizio aerobico di routine aumenterà il tuo livello di energia in modo stabile, prevenendo la caduta che deriva dall’incoerenza.

