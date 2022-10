“no2-no-grazie”,-riparte-a-roma-e-milano-la-campagna-per-“salvare-l’aria”

Nuovamente al via, a Milano e Roma, la campagna di monitoraggio civico “NO2 NO Grazie” che vedrà i cittadini della capitale e quelli del capoluogo lombardo, nonché dei comuni che rientrano nelle due città metropolitane e dell’agglomerato di Milano, misurare le concentrazioni di biossido di azoto davanti alle case, alle scuole, ai luoghi dove le persone vivono e lavorano.

Rispetto al passato, il programma della nuova campagna di scienza partecipata prevede incontri di co-progettazione con i cittadini-scienziati che verranno coinvolti nel disegno e nella conduzione di studi epidemiologici sugli effetti dei livelli delle concentrazioni di biossido di azoto sulla salute fisica e mentale, oltre a gruppi di lavoro nei municipi di Milano e Roma e monitoraggi con le scuole.

La campagna è realizzata da Cittadini per l’aria onlus, associazione impegnata dal 2015 per difendere il diritto di respirare aria pulita che da pochi giorni ha pubblicato una mappa interattiva di diffusione dell’inquinamento da biossido di azoto a Milano che assegna, strada per strada, indirizzo per indirizzo, scuola per scuola, la stima delle concentrazioni dell’inquinante e il rischio sanitario associato.

I cittadini che sceglieranno di partecipare ed essere coinvolti nella nuova edizione del progetto saranno chiamati a misurare, dal 4 febbraio al 4 marzo 2023, la concentrazione del biossido di azoto, un gas molto nocivo per la salute, specie quella dei bambini.

L’auspicio di Cittadini per l’aria è quello di riuscire a coinvolgere diversi attori sociali, come le social streets, le biblioteche, i municipi, associazioni, le scuole e, non ultime, le aziende affinché contribuiscano donando i campionatori per le scuole e facilitando l’attivazione dei loro dipendenti quali volontari della campagna, partecipando attivamente attraverso l’applicazione e disapplicazione dei campionatori passivi per le scuole.

Per partecipare e fare ognuno la propria parte per “salvare l’aria” Cittadini per l’aria invita a prenotare un campionatore tramite la piattaforma cittadiniperlaria.org e installarlo nelle strade, fuori dai negozi, davanti alle scuole e presso la propria abitazione. I dati raccolti dai ricercatori e analizzati consentiranno di creare una nuova mappa dettagliata con i risultati rilevati nei diversi punti della città e disporre così di una documentazione più dettagliata con cui reclamare le necessarie misure di contrasto alle Amministrazioni locali.

L’articolo “NO2 NO Grazie”, riparte a Roma e Milano la campagna per “salvare l’aria” proviene da The Map Report.