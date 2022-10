“L’ha fatta nera!”: Giulia Salemi sgancia la bomba, è caos dopo l’insinuazione [VIDEO]

La madrina di Twitter Giulia Salemi scatena in diretta un caso diplomatico: la voce del web li ha asfaltati.

L’influencer italo-persiana Giulia Salemi sta vivendo un momento aureo nella sua carriera sul piccolo schermo. Dopo il battesimo del fuoco al “GF Vip 5” in veste di concorrente, la bella influencer ha accettato senza remore la proposta di Alfonso Signorini.

Con la consueta lungimiranza, infatti, il conduttore le ha proposto di inaugurare un nuovo spazio nel parterre del reality, un salottino gossip dedicato ai social e ai commenti più esilaranti ed incisivi dell’hashtag #gfvip. Durante l’ultimo prime time del programma Giulia Salemi ha cavalcato il “sentiment” della rete, sbugiardando con un tweet le illazioni circa Sofia Giaele De Donà e l’hair stylist Antonino Spinalbese…

Giulia Salemi riporta il pensiero dei social: il momento di impasse in diretta è palpabile

Se il fandom #gintonic tifa ancora con sfegatata enfasi per la nascita di una “ship” tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, dopo la squalifica di quest’ultima gli equilibri in casa sono sottilmente mutati. L’ereditiera si è vista infatti rimpiazzare dalla rampante Sofia Giaele De Donà, che spesso e volentieri condivide il tempo libero (ed il letto) con l’ex di Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese, dal canto suo, si è dichiarato impermeabile alle avances della giovane, salvo poi incoraggiarla con effusioni e manifestazioni di affetto. Un utente in rete ha segnalato proprio lo spezzone di una clip in cui il parrucchiere cercava il contatto con l’influencer, commentando sarcasticamente: “Ufff, Giaele che si accozza!“. Giulia Salemi ha riproposto ai Vipponi il video incriminato, sottolineando quanto, in realtà, sia l’hair stylist a stuzzicare la compagna di gioco.

L’ASSENZA DI HASHTAG, VERO, NON LO AVEVO NEANCHE MESSO, NON LEI FACENDO IL SUO LAVORO SCAVANDO VERAMENTE IN OGNI ANGOLO DI TWITTER 💀💀💀 https://t.co/tGrsOsTZmQ — Paola. (@Iperborea_) October 25, 2022

Anche la rampolla di casa Lamborghini ha assistito con aria piccata alla scena, e un utente in rete ha commentato al riguardo: “Giulia che legge questo tweet senza neanche l’hashtag, PRETENDE di far vedere il video, lui che dice: ‘Lei non mi dà la mano’, Ginevra nera, Giulia che vorrebbe asfaltare Antonino… Semplicemente momento più alto della serata su questi tre!“.

Con sommo scorno dei #gintonic, Giulia Salemi ha evidenziato la presunta incoerenza di Antonino Spinalbese. Il parrucchiere, infatti, da un lato concede metri di corda a Giaele, salvo poi ritrattare, e rinfocolare puntualmente i pettegolezzi che lo legano a Ginevra Lamborghini. Voi da che parte state?

