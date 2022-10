La nuova frontiera del marketing: Migliori Corsi “VIDEO e LIBRI” Di Mario Liberatori “

La nuova frontiera del marketing è oggi rappresentata dal cosiddetto Digital Marketing, ovvero l’insieme di teorie e pratiche per rafforzare la presenza online di un brand. Più precisamente con l’espressione Digital Marketing si intende l’insieme delle attività di marketing che sfruttano come canale il web per potenziare la rete commerciale di un’azienda, e creare delle offerte mirate al proprio target.

Si tratta quindi di un ambito legato senza dubbio al marketing tradizionale, ma che con il passare del tempo ha acquisito delle peculiarità specifiche.

In un mondo che va sempre più verso la direzione online i mercati si ampliano sempre più ed è possibile sfruttare le immense possibilità offerte dalla rete. Non esistono più confini perché attraverso il proprio marchio possiamo raggiungere tutti i luoghi del mondo e non solo la realtà locale. Il proprio mercato può essere potenziato grazie alle strategie di marketing digitale.

Occuparsi di digital marketing è quindi un mestiere a tutti gli effetti. Si tratta di un settore ritenuto sempre più strategico e in crescita. I mutamenti nella comunicazione e lo sviluppo delle attività digitali richiedono sempre più delle figure professionali specializzate in SEO, SEM, DEM, Social Media Marketing. E inoltre per ottenere dei risultati sono necessarie delle competenze specifiche.

Se si pensa di intraprendere questo tipo di professioni, oppure si è già nel settore e si vogliono potenziare le proprie conoscenze, o semplicemente si gestisce un’azienda e si vuole imparare qualcosa a proposito, è sicuramente importante frequentare dei corsi di Digital Marketing.

Grazie a questi corsi è possibile imparare meglio come applicare determinati concetti in pratica, per divenire consapevoli di come programmare al meglio le strategie aziendali online. Lo studio del marketing digitale attraverso questi corsi è quindi decisamente utile se ci si vuole specializzare e se si vogliono acquisire gli strumenti per potenziare il proprio brand. Oggi sta divenendo sempre più indispensabile essere presenti online.

Ovviamente non tutti i corsi sono uguali e non tutti sono in grado di far acquisire le giuste conoscenze di marketing digitale. Per orientarci quindi nel mare magnum dell’offerta formativa online vediamo quali sono i 5 migliori Corsi Online di Digital Marketing.

MIGLIORI CORSI ONLINE DI DIGITAL MARKETING

1) GOOGLE DIGITAL TRAINING

Negli ultimi anni si è assistito a un vero e proprio proliferare di corsi online sul Digital Marketing. Vi sarà capitato sicuramente diverse volte di essere inondati di newsletter con proposte e prezzi di ogni genere. Sicuramente vi sarà venuto il dubbio se quelle offerte fossero più o meno affidabili, e nel mare di promesse ricevute sarete sicuramente andati in confusione.

I corsi online permettono di studiare tranquillamente da casa, ma non hanno tutti lo stesso valore. Tra le numerose offerte presenti nel web bisogna infatti imparare a distinguere i corsi veramente validi, da quelli invece improvvisati e che sono soltanto una perdita di tempo e di denaro. Da soli non è certo facile capire, principalmente perché spesso si è attratti dal prezzo o da altri fattori.

Per aiutarvi nella scelta vi stiliamo quindi una classifica dei 5 migliori corsi online di Digital Marketing. Vi parleremo dei corsi di alcuni importanti siti e vi spiegheremo quali sono i fattori per stabilire quando un corso è buono e invece no.

Il primo della nostra classifica è il Google Digital Training. Già il nome stesso del celebre motore di ricerca rappresenta un elemento di autorevolezza. Google offre la possibilità di seguire dei corsi di formazione online gratuiti costruendo il proprio piano di studi, selezionando i singoli moduli oppure un corso completo. Non vi sono limiti di tempo e di orario per l’apprendimento e lo studente ha anche la possibilità di personalizzare il proprio percorso di studi.

Il corso di marketing digitale di Google contiene i concetti base e consta di 26 moduli totali, per un totale di 40 ore. Il corso è accreditato dall’Interactive Advertising Bureau. I moduli sono stati creati da formatori Google, con esercizi ed esempi reali. Per quanto riguarda la fonte che eroga questi corsi possiamo senza ombra di dubbio fidarci.

Con questo corso è inoltre possibile ottenere una certificazione digitale dopo aver sostenuto un esame finale di 40 minuti. L’attestato non è valido però ai fini universitari o statali. Si tratta di un’attestazione che premia solamente la partecipazione dell’utente, e che può ad esempio essere esibito su LinkedIn.

2) GOOGLE SKILLSHOP

Al secondo posto della classifica mettiamo i corsi proposti da Google Skillshop, si tratta sempre di un’offerta di Google dove si possono trovare diversi corsi online tra i quali Google Ads, Analytics Academy, Google Marketing platform,, Google Ad Manager ecc. Si tratta quindi degli argomenti di maggiore interesse del momento.

Anche questi corsi sono suddivisi in più moduli, per agevolare l’apprendimento. Per poterli seguire è necessario autenticarsi su Google. Quindi è necessario avere un account di posta elettronica di Gmail.

Come Google Digital Training anche in questo caso la garanzia di questi corsi è data dal fatto che sono organizzati da Google.

Skillshop rappresenta un punto di riferimento per chi utilizza gli strumenti professionali di Google. I corsi online sono gratuiti e possono essere completati in base al proprio tempo a disposizione. È possibile ottenere anche le certificazioni di Google Ads

Dopo aver seguito i corsi di base si può poi passare a quelli più approfonditi, per migliorare le proprie conoscenze e metterle in pratica.

Vi consigliamo di approfondire i contenuti di questi corsi che vengono presentati su Google Skillshop.

3) SEMRUSH ACADEMY

Al terzo posto della classifica dei migliori corsi online di Digital Marketing mettiamo quelli di SemRush Academy.

Su questo sito è possibile seguire una serie di webinar. La SemRush Academy è un’Accademia online che offre corsi organizzati da professionisti internazionali. È inoltre possibile creare il proprio corso di studi personalizzato, seguire i corsi gratuiti e ottenere una certificazione gratuita da utilizzare nel curriculum e su LinkedIn, un’importante piattaforma professionale per farsi trovare nel settore del marketing digitale.

SemRush è particolarmente indicato per chi ha delle competenze di base e intende potenziarle ulteriormente. Potete pertanto scoprire qualcosa di più a proposito visitando direttamente il sito di SemRush Academy.

4) HUBSPOT ACADEMY

Nella classifica dei migliori corsi di digital marketing vi rientrano al 4 posto quelli di Hubspot Academy, considerata leader mondiale di formazione inbound marketing e Sales.

Dal 2012 la mission di questa Academy è quella di offrire corsi online per l’era digitale. I corsi sono tradotti in 4 lingue e sono centinaia gli utenti che ogni giorno intraprendono qui un percorso di formazione. I corsi sono rivolti a imprenditori e persone già inserite nel settore (responsabili marketing, social media manager ecc.).

L’accesso ai corsi si effettua dal CRM sul sito, dove nella home page si possono esplorare i corsi di proprio interesse. La lingua originale dei corsi è l’inglese, con traduzioni disponibili in tedesco, spagnolo e portoghese. La maggior parte dei pacchetti formativi è inoltre gratuita. Vi sono anche delle slide esemplificative e degli esempi concreti per comprendere meglio i concetti.

È possibile anche scaricare una trascrizione di ciò che viene illustrato nei corsi, permettendo una maggiore memorizzazione dei concetti. Sono una serie di espedienti che permettono di migliorare l’apprendimento.

Per quanto riguarda la durata i corsi di Hubspot Academy hanno una durata variabile da un minimo di 2 ore a un massimo di 12-13 ore. Sono suddivisi in moduli di circa 30-45 minuti ciascuno. Ogni lezione può essere messa in pausa e riascoltata in qualunque momento. Alla fine del corso si è sottoposti a un test con 60 domande in lingua inglese e a risposta multipla, con una durata di 90 minuti.

La certificazione si può ottenere se almeno il 75% delle risposte date è corretta. La sezione legata al marketing è tra le più ricche di questo sito. Le certificazioni rilasciate da questo sito in maniera completamente gratuita. sono riconosciute a livello mondiale e consentono di specializzarsi in maniera specifica (inbound, email marketing, content marketing ecc.). La sezione legata al marketing è tra le più ricche di questo sito.

Tra i corsi di Digital marketing disponibili presso questa Accademia vi sono i seguenti:

– Content marketing

– Inbound marketing

– Inbound sales

– The power of storytelling.

Hubspot nasce con l’intento di vendere i servizi e i software per sviluppare il proprio business online. I corsi dell’Academy anche se hanno questa finalità sottesa sono comunque tra i più validi nel settore del digital marketing.

Al momento i corsi più interessanti di Hubspot Academy relativi al marketing digitale sono i seguenti: Inbound sales; Content marketing; Inbound marketing; Social Media Marketing Certification Course.

Per conoscere i dettagli di ogni singolo corso potete pertanto visitare il sito di Hubspot Academy.

Questo sito è in lingua inglese, che d’altra parte è la lingua del marketing. Per questa ragione in particolare è importante avere dimestichezza con la lingua inglese se si vuole conoscere meglio il mondo del digital marketing.

D'altro canto il marketing si sviluppa negli USA e di conseguenza la maggior parte dei corsi e degli ultimi aggiornamenti è in lingua inglese. Non mancano i corsi in italiano, però è anche vero che molte risorse informative di questo settore sono in lingua inglese.

Se avete quindi una conoscenza anche di base dell’inglese attraverso ascolto e lettura potrete potenziare le vostre conoscenze linguistiche. Non temete quindi di cimentarvi nei corsi di Hubspot Academy.

5) DIGITALDOJO

Al quinto posto della nostra classifica dei migliori corsi online di marketing digitale collochiamo i corsi di DigitalDojo. Su questi sito i corsi di formazione sono organizzati con l’obiettivo di raggiungere degli obiettivi chiari e precisi nel mondo digital.

Scopriamo quali sono quelli più interessanti per quanto riguarda il marketing digitale. Legato alle strategie di content marketing è il corso di Content Marketing per Instagram. I social sono divenuti sempre più importanti nelle strategie di sviluppo e di crescita di un’azienda, è quindi importante saperli usare con consapevolezza. Il corso consta di 4 sezioni, 16, lezioni, 4 quiz, e 1 attestato.

Altrettanto interessanti sono i corsi di Data Analysis per il Digital 101, e lo Starter Kit per Data Scientist, ideato per chi è alle prime armi con il mondo dell’analisi dei dati. Anche questi consentono di ottenere una certificazione da sfruttare nel proprio CV. Inoltre permettono di prepararsi per intraprendere alcune tra le professioni più richieste del momento.

I corsi hanno costi variabili e i docenti sono degli esperti che hanno avuto delle esperienze sul campo, presso importanti aziende. Inoltre i corsi di Digital Dojo presentano anche delle parti di pratica oltre che di teoria. A poco servono i soli concetti se non trovano un’immediata applicazione.

È possibile inoltre scaricare il materiale didattico da visionare. Si possono anche effettuare dei quiz che consentono un’autovalutazione sui concetti appresi.

Questi corsi sono presentati in maniera molto approfondita e consigliamo di visionarli direttamente sul sito DigitalDojo.

CONCLUSIONI SUI 5 MIGLIORI CORSI ONLINE DI DIGITAL MARKETING

Per lavorare nel mondo del Digital Marketing o per potenziare il proprio business è divenuto indispensabile formarsi in maniera adeguata. Sebbene una formazione universitaria in marketing o umanistica possono certamente essere di aiuto, grazie a delle basi antecedenti, la formazione in ambito di marketing digitale non può considerarsi tradizionale.

Trattandosi di una materia giovane le nozioni sembrano essere più che altro frammentate e soprattutto soggette a continua evoluzione. Non si tratta dunque di un sapere statico e legato a delle regole immutabili. Per questa ragione la preparazione di un addetto al digital marketing si presenterà eterogenea e multiforme: blog, articoli, esperienze di lavoro ecc. Sono tutti strumenti indispensabili per la sua preparazione.

I corsi di Digital marketing sono molto utili perché cercano di esprimere questo sapere in un modo più omogeneo e ordinato. Ovviamente terminato un corso non significa che non ci si dovrà più aggiornare. Questo è molto probabilmente uno dei campi disciplinari in cui il sapere è un work in progress. In sostanza non si finisce mai di imparare, perché continue sono le innovazioni nel mondo digitale. Nel giro di poco tempo le nozioni apprese possono invecchiare soppiantate dalle novità.

È quindi altamente probabile che a un corso ne dovranno seguire molti altri per tenersi aggiornati. Tuttavia i corsi non sono tutti uguali ed è per questa ragione che abbiamo stilato la classifica dei 5 migliori corsi di Digital Marketing.

E tu cosa ne pensi dei migliori corsi online di digital marketing? Ne hai già seguito qualcuno?