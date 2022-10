clima,-studio-oxfam:-189-milioni-di-persone-colpite-nel-mondo,-mentre-crescono-gli-extra-profitti-di-big-oil

Ogni anno 189 milioni di persone vengono colpite da eventi climatici estremi nei Paesi in via di sviluppo. La media è calcolata in un rapporto diffuso dalla rete “Loss and Damage Collaboration“, di cui Oxfam fa parte assieme ad oltre 100 ricercatori, attivisti e decisori politici da tutto il mondo. Secondo le stime, il 79% delle vittime registrate e il 97% delle persone colpite da eventi climatici estremi dal 1991 viveva nei Paesi in via di sviluppo. Proprio su dati come questi si basa la richiesta di aiuto di questi Paesi ai grandi della terra, che si riuniranno a breve alla COP27: chiedono che gli Stati che hanno causato la crisi climatica, ovvero i Paesi ricchi, compensino almeno parte dei danni che invece si concentrano sui Paesi più poveri, aiutandoli nel contempo a cresce in modo più sostenibile rispetto a quel che abbiamo fatto noi.

II numero di disastri climatici nelle aree più povere del pianeta è più che raddoppiato negli ultimi 30 anni, riferisce l’analisi, causando oltre 676mila vittime. L’Africa – secondo i dati dell’African Development Bank – sta perdendo tra il 5 e il 15% di Pil pro-capite all’anno a causa dei cambiamenti climatici, pur essendo responsabile di meno del 4% delle emissioni inquinanti a livello globale. Nel frattempo, solo nella prima metà di quest’anno, 6 tra i più grandi attori dell’industria mondiale dei combustili fossili – ovvero BP, Shell, Chevron, Exxon Mobil, Total ed Eni – hanno realizzato profitti maggiorati di 70 miliardi di dollari e stando ai dati la conseguenza è la serie di disastri climatici nei Paesi in via di sviluppo. Complessivamente, 55 tra i Paesi più poveri al mondo hanno subito perdite economiche da eventi climatici estremi per 500 miliardi di dollari nei primi 20 anni del secolo. “Nella prossima Cop27 che si terrà a novembre a Sharm El-Sheikh, i Paesi in via di sviluppo chiederanno di agire dopo decenni di ritardi, rinvii e promesse non mantenute. Ci uniamo a questo appello, perché senza un’azione immediata ed efficace, ancora tantissime vite andranno perse”, ha commentato Francesco Petrelli, policy advisor di Oxfam Italia. Proprio oggi del resto prende il via nella capitale namibiana Windhoek l’ultimo incontro dei negoziatori africani sul clima in vista del vertice globale delle Nazioni Unite. Obiettivo è unirsi per una richiesta comune e condivisa. I partecipanti si concentreranno su come incrementare le energie rinnovabili nel continente e gli organizzatori hanno dichiarato che l’incontro rappresenta l’ultima possibilità per il continente africano di mettere a punto gli interessi delle proprie terre e concordare una posizione comune da promuovere al vertice sul clima di novembre. Il tempo è poco, e la posta in gioco alta.

Alla COP26, lo scorso anno, i Paesi in via di sviluppo erano uniti nel chiedere l’istituzione di un fondo ad hoc per il finanziamento delle perdite e dei danni, per garantire un approccio globale agli impatti climatici. Tuttavia la proposta è stata respinta dai Paesi più ricchi a favore di un dialogo triennale – il Dialogo di Glasgow – privo di obiettivi tangibili. Una scelta compiuta senza tener conto che ogni lieve aumento delle temperature globali comporterà ulteriori catastrofi climatiche con un conto in termini di perdite stimato tra i 290 e i 580 miliardi di dollari entro il 2030 per i Paesi in via di sviluppo. Nel calcolo non sono peraltro incluse le perdite e i danni non economici, come l’impatto psicologico sulla popolazione o la perdita di biodiversità, gravissimi ma non completamente traducibili in termini monetari.

L’articolo Clima, studio Oxfam: 189 milioni di persone colpite nel mondo, mentre crescono gli extra profitti di Big Oil proviene da The Map Report.