alimentazione-e-ambiente:-come-cambiano-i-ministeri-con-il-nuovo-governo

Con l’annuncio della formazione del nuovo governo, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha comunicato il cambio di denominazione di alcuni ministeri, come quello dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, in loco dell’ex delle politiche agricole, e il ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, al posto dell’ex ministero della Transizione ecologica.

Il ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare

A fare molto parlare di sé nelle ultime ore è il ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, assegnato a Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.

Nonostante il nome possa trarre in inganno, il nuovo ministero non ha niente a che fare con il concetto di sovranismo politico e, a dire il vero, non è neanche così “nuovo”.

Non solo ritrova un gemello in Francia, dove il nome del dicastero è stato voluto dal presidente Emmanuel Macron, ma la nascita dell’espressione “sovranità alimentare” risale a ben 25 anni fa. Era il 1996, quando venne coniato da La Via Campesina, il movimento composto da milioni di piccoli contadini, giovani e donne, indigeni, migranti e senza terra da tutto il mondo, per contrapporlo al concetto di “sicurezza alimentare”, definita nel corso del World Food Summit del 1996 come la condizione in cui “tutte le persone, in ogni momento, hanno accesso fisico, sociale ed economico ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti che garantiscano le loro necessità e preferenze alimentari per condurre una vita attiva e sana”.

Sebbene non esista una definizione unanime di sovranità alimentare, La Via Campesina la descrive come “ il diritto dei popoli ad avere accesso a beni alimentari sani e consoni alla propria cultura, prodotti attraverso metodi ecologicamente sani e sostenibili; e il diritto dei popoli a definire il proprio sistema alimentare e agricolo”.

In poche parole, la sovranità alimentare intende incoraggiare lo sviluppo delle economie alimentari locali, restituendo il controllo ai fornitori locali di prodotti alimentari, in contrapposizione, quindi, al diffuso processo di globalizzazione delle imprese, guidato esclusivamente da una logica di massimizzazione dei profitti.

Per comprendere meglio in che modo tale concetto può trovate applicazione nella realtà, è bene citare i 6 pilastri su cui si fonda, indicati dall’organizzazione non governativa canadese Food Secure Canada, secondo cui la sovranità alimentare:

mette i bisogni delle persone al centro delle politiche, considerando il cibo molto di più che una semplice merce; valorizza i produttori alimentari, incoraggiando l’utilizzo di mezzi di sostenibili e rispettando il loro lavoro; localizza i sistemi alimentari, riducendo la distanza tra produttori e

consumatori; restituisce il controllo delle risorse alimentari nelle mani dei produttori locali, rispettando i loro diritti; sviluppa conoscenze e abilità, rifacendosi alla tradizione delle comunità, utilizza la ricerca per supportare e trasmettere questa conoscenza e rifiuta le tecnologie che minano o contaminare i sistemi alimentari locali; fa della natura un’alleata, massimizzando i contributi degli ecosistemi, rifiutando pratiche distruttive e metodi che danneggiano l’ambiente e che favoriscono le monocolture, a discapito della biodiversità alimentare.

Un concetto nobile, quello della sovranità alimentare, con cui sembra impossibile trovarsi in disaccordo. Tuttavia, come spiega su Domani l’ambientalista Fabio Ciconte, alcune dichiarazioni di Meloni e Lollobrigida lascerebbero pensare che il nuovo governo possa interpretare l’espressione “in chiave conservatrice e antiecologica”, incrementando la produzione a livello nazionale – “un produttivismo senza se e senza ma” – con scarsa sensibilità ambientale. “Una sovranità alimentare sempre più insostenibile, che però avrà il marchio tricolore”, scrive Ciconte. Dal canto suo, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Lollobrigida risponde: “Sovranità alimentare significa tutelare l’economia e rimettere al centro della produzione il rapporto con i coltivatori non solo per proteggere una parte della filiera agroalimentare, ma la cultura rurale”.

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Addio anche al “super ministero” della Transizione ecologica, rinominato “Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”, che sarà guidato da Gilberto Pichetto Fratin, in quota Forza Italia, già Viceministro al Mise di Giancarlo Giorgetti (Lega) nel governo Draghi, con lunga esperienza in ambito di gestione politica e amministrativa.

Tuttavia, l’ex ministro Roberto Cingolani non esce di scena: affiancherà il ministro Fratin nel passaggio di consegne e sarà suo consigliere sul tema dell’energia. “L’idea”, racconta Cingolani nel corso di un’intervista rilasciata a La Stampa, “già discussa informalmente, è quella di chiudere tutti i dossier che sono ancora aperti, le questioni più urgenti a partire dal price cap e dai rigassificatori”.

Cingolani non avrà né poteri di firma, né di delega: “Non sono nemmeno pagato e lo faccio per spirito di servizio e sarà un incarico a tempo per dare modo al nuovo ministro di prendere in mano tutto”.

In un’intervista rilasciata ad Adnkronos, inoltre, dichiara: “Chiamatemi advisor per l’energia” – “Non mi chiami più ministro, né consulente: sarò advisor per l’energia per Palazzo Chigi, al lavoro per superare l’inverno vista l’emergenza che ci troviamo a fronteggiare”.

