Adriana Volpe tuona | “Prepotenti e arroganti”, accuse pesantissime contro il GF Vip

La showgirl Adriana Volpe insorge dopo la censura imposta dal GF Vip: le sue ipotesi suggeriscono lo scenario peggiore.

La soubrette Adriana Volpe è la vera, grande, esclusa dalla settima edizione del “GF Vip”, e ha dovuto cedere a malincuore la poltroncina da opinionista alla collega Orietta Berti. Se Sonia Bruganelli, storica rivale, si è riconfermata in prima serata nel parterre di Alfonso Signorini, infatti, Adriana è stata esiliata dalla sua corte.

La showgirl non ha fatto mistero di aver accolto con delusione la notizia, e durante i mesi estivi ha dichiarato Sonia Bruganelli “un mostro di coerenza“. La moglie di Paolo Bonolis, infatti, aveva inizialmente dichiarato conclusa la sua esperienza nel format, salvo poi ritrattare a poche settimane dal varo del programma.

Negli ultimi giorni Adriana Volpe ha preso una posizione netta sul “caso Bellavia”, schierandosi dalla parte dell’ex conduttore. La recente e goffa censura perpetrata dalla produzione del reality ha scatenato in lei riflessioni pungenti, condivise poi con i numerosi follower in rete…

Adriana Volpe e la censura dell’aereo: la sua tesi demolisce gli autori del GF Vip

L’ex opinionista si è espressa in modo piuttosto critico nei confronti della produzione. Nella giornata di lunedì 24 ottobre i fan di Marco Bellavia hanno dedicato un aereo al loro beniamino, incaricandolo di sorvolare la casa di Cinecittà. Gli autori, però, hanno richiamato all’interno l’intero cast del programma, impedendo loro di godersi la scena.

Lo striscione attaccato all’aereo recitava testualmente: “Marco, l’Italia è tutta con te“, chiara presa di posizione contro gli atteggiamenti di bullismo nei confronti del volto di “Bim bum bam”. Anche i concorrenti hanno ravvisato questa anomalia, confabulando poi sulle ragioni dell’improvvisa censura. Antonella Fiordelisi si è spinta oltre, rilevando come i follower di Marco avessero speso una cifra considerevole per l’aereo, e non farlo vedere equivaleva a vanificare i loro sforzi, anche economici.

Adriana Volpe ha aderito ai cori indignati in rete, cinguettando poi su Twitter: “Perché il GF Vip ha proibito ai Vipponi di vedere l’aereo per Marco Bellavia? Voi avete capito il perché di questa censura? Forse per non intaccare la prepotenza e l’arroganza dentro la casa?“.

Perché il #GFVIP ha proibito ai vipponi di vedere l’aereo per #marcobellavia ? Voi avete capito il perché di questa censura? Forse per non intaccare la prepotenza e l’arroganza dentro la casa? 🤷🏼‍♀️ @MarcoBellavia pic.twitter.com/aBp56UMgG1 — Adriana Volpe (@AdrianaVolpeTV) October 24, 2022

In effetti gli autori non hanno perpetrato alcuna censura all’aereo dedicato a Ginevra Lamborghini, seppur squalificata dal gioco proprio a causa delle sue uscite infelici. Per Adriana Volpe l’episodio ha rappresentato l’ennesima occasione per scagliare frecciatine all’intero programma… Alfonso Signorini sceglierà di replicare alle sue insinuazioni?

