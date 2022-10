Università del Salento: l’ecosostenibilità del Pianeta nel corto “Sonata breve”

Selezionato per il “Ylab 2022 Destinazione Sostenibilità”, concorso organizzato dalla Rai per la 74a edizione del Prix Italia, Sonata breve è un originale cortometraggio nel quale il tema dell’ecosostenibilità sposa l’elemento musicale. Enfatizzando il contrasto tra il minuscolo e l’immenso, il video, realizzato da studenti dell’Università del Salento, è un invito a riflettere sull’impatto distruttivo dell’uomo e sulla necessità di conservare la diversità biologica del nostro pianeta.

La regia del corto è di Gloria Verri, Riccardo Fasiello e Gregorio Laganà; ideazione: Martina Di Florio e Gabriele Presta; operatori e post-produzione: Gloria Verri e Anna Arnesano; laboratorio audiovisivo: Emiliano Carico e Luca Bandirali.

Oltre a Sonata breve, hanno partecipato al concorso “Ylab 2022 Destinazione Sostenibilità”, i progetti Our heart, our home (Università del Salento), UMAR (Politecnico di Bari), Progetto integrato di rigenerazione del campus E. Quagliarello (Politecnico di Bari), Microclima ospedaliero sostenibile (Politecnico di Bari), il vincitore del Premio Il granchio blu (Università del Salento), @Green App (Università degli Studi di Foggia), Quello che le mamme non dicono (Università degli Studi di Foggia), Oro blu (Università degli Studi di Bari Aldo Moro), La strada di domani, oggi (Università degli Studi di Foggia), Grow Green (Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro” LUM) e Il pianeta lo salviamo insieme! (Università degli Studi di Bari Aldo Moro).

