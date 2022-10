Prato incoronata capitale italiana della sostenibilità

Un importante riconoscimento nazionale per le sue performance in tema di sostenibilità ambientale, economica, sociale e istituzionale. L’associazione nazionale Rete dei Comuni Sostenibili ha premiato il Comune di Prato per quanto sta facendo sul fronte della rigenerazione energetica degli edifici comunali, della mobilità sostenibile e dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Come risultato i consumi energetici della città toscana sono diminuiti, la produzione di rifiuti pro capite è in discesa e la raccolta differenziata funziona. Inoltre, per quanto riguarda il verde urbano, in controtendenza rispetto alla situazione nazionale, il Comune di Prato fa registrare una crescita delle aree destinate a orti urbani e delle aree verdi pubbliche, in particolare quelle dedicate ai bambini e l’allungamento costante delle piste ciclabili.

Quest’anno Prato ha aderito per la seconda volta al Festival dello Sviluppo Sostenibile lanciato a livello nazionale da ASviS (Alleanza Italiana Sviluppo Sostenibile), che si è svolto in tutta Italia dal 4 al 20 ottobre. I risultati raggiunti in tema di sostenibilità sono stati presentati in occasione dell’incontro “Maratona SDGs – La strategia di sviluppo”.

“Prato è la capitale d’Italia della sostenibilità e siamo orgogliosi che sia stata protagonista della nascita della Rete dei Comuni Sostenibili – ha dichiarato il direttore delle Rete dei Comuni Sostenibili Giovanni Gostoli -. Una realtà importante che sarà la portavoce dell’associazione per il Goal 11 di Agenda 2030, ovvero ‘Città e comunità sostenibili’. Quello dei comuni sostenibili è un progetto concreto con strumenti e servizi utili sia per le realtà più virtuose, ma anche per i Comuni che vogliono intraprendere un percorso concreto per la territorializzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile a partire dalla pianificazione amministrativa. L’associazione è sempre più in primo piano in Italia e diventerà anche luogo d’incontro e condivisione di buone pratiche. In un solo anno di attività siamo già una delle esperienze più avanzate in Europa sul monitoraggio volontario delle politiche locali di sostenibilità”.

Secondo il Sindaco di Prato Matteo Biffoni “le politiche urbane, le pratiche e le esperienze sociali, economiche e ambientali messe in atto della amministrazioni locali sono la base da cui partire per ottenere a livello globale il raggiungimento degli obiettivi dell’agenda 2030. Anche a Prato il cambiamento in atto parte da documenti di programmazione in cui sono inseriti obiettivi sostenibili, che significa non soltanto attuare politiche rispettose dell’ambiente, azioni di economia circolare, ma anche di equità sociale per un futuro sostenibile da ogni punto di vista”.

“Abbiamo scelto di aderire alla Rete dei Comuni Sostenibili perché questa associazione ha l’obiettivo preciso di misurare attraverso una serie di indicatori come le politiche locali di sostenibilità possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030”, sottolinea l’Assessore allo Sviluppo Economico Benedetta Squittieri. “Non si tratta di una classifica tra i comuni più virtuosi, ma di uno sforzo analitico e scientifico che ci consente di monitorare in modo concreto l’impatto delle nostre scelte per la comunità e per il territorio. Non possiamo accettare che ci sia distanza tra cittadini e istituzioni e questi strumenti di misurazione hanno un grande valore perché ci consentono di fare un’operazione di trasparenza”.

Maurizio Gazzarri, responsabile analisi e sviluppo della Rete, spiega: “Prato ha deciso di farsi monitorare dalla Rete dei Comuni Sostenibili e questo è un elemento aggiuntivo in un percorso lungimirante di medio e lungo periodo. L’84% degli indicatori quantitativi scelti dalla Rete per misurare l’evoluzione nel tempo delle politiche dei governi locali e per fotografare a 360 gradi della vita quotidiana delle persone, a Prato ha una tendenza positiva. L’impegno dell’amministrazione comunale ha portato ottimi risultati, quantificabili, frutto di un lavoro pluriennale”.

L’associazione nazionale Rete dei Comuni Sostenibili, a cui la città di Prato aderisce dal 2021, intende promuovere politiche per la sostenibilità con un progetto innovativo e concreto, valorizzando le buone pratiche e accompagnando le amministrazioni locali alla territorializzazione e al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.

L’articolo Prato incoronata capitale italiana della sostenibilità proviene da The Map Report.