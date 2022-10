Oroscopo Branko di martedì 25 ottobre: ottima giornata per amici e amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La nuova settimana sta per iniziare con tanti problemi di lavoro, ritardi, cose bloccate o paralizzate, fortunatamente nessuna grave o irrisolvibile, ma che in tanti momenti potrebbe darvi sui nervi perché genererà una grande sensazione di impotenza o sterilità. Devi essere paziente. Vai dal medico ogni volta che è necessario. È meglio prevenire. Non spendere per cose superflue o potresti pentirti in seguito. Impegnarsi chiaramente nel dialogo prima di prendere una decisione drastica. Amore : se non hai una relazione sentimentale, è conveniente che tu agisca. Soldi : I soldi ti arriveranno quando ne avrai bisogno. Lavoro : Ti faranno un’offerta di lavoro interessante. Salute : Cura speciale con le ossa.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Hai una giornata felice davanti a te e, in molti momenti, felice, ma non perché avrai grandi successi, anche se la giornata andrà abbastanza bene per te, ma soprattutto perché ti troverai molto bene dentro, pieno di illusione e di speranza, perché ti aspetti qualcosa di molto buono e che, inoltre, deve arrivare molto presto. Cerca di non fare sforzi perché corri il rischio di farti male. Non è il momento migliore per fare investimenti. Quando si tratta di fare un passo avanti, non aver paura di sbagliare. Amore : trascorri più tempo con il tuo partner, entrambi avete bisogno di parlare. Soldi : non sprecare i tuoi soldi, non importa quanto bene le cose stiano andando. Lavoro : collabora con i tuoi colleghi. Salute : non fare movimenti bruschi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Ti aspetta un’ottima giornata e soprattutto per quelle cose in cui sei più bravo: relazioni e comunicazioni, contatti e viaggi, affari e vendite. Oggi sarà uno di quei momenti in cui ti sentirai molto ispirato e con la massima intuizione, una giornata che non dovresti sprecare se hai problemi in sospeso da risolvere. Se soffri di qualche disturbo cronico, sii molto paziente e starai meglio. Se stai pensando di acquistare una casa, valuta i pro e i contro. Impara a metterti nei panni del tuo partner e ad essere comprensivo. Amore : la tua intransigenza può causare conflitti nella tua famiglia. Soldi : in materia finanziaria, sii più cauto. Lavoro : Potrebbe arrivare una promozione di lavoro inaspettata. Salute : organizza quegli aspetti della tua vita che ti fanno venire la testa.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Inizierai la settimana fortissimo, pronto ad affrontare tutto e tutti, ma devi stare attento perché con l’avanzare della giornata potresti diventare più radicale o anche più aggressivo. Non puoi risolvere improvvisamente problemi in sospeso da molto tempo, devi essere più calmo e paziente. Potresti subire delle fastidiose contratture dovute allo stress. Controllati! Continua a scommettere sul riciclaggio professionale. Pensa al futuro. Chiedere perdono è importante, ma è ancora più importante non ripetere gli errori. Amore : La famiglia avrà molte attenzioni per lei. Denaro : se giochi con un’altra persona, vincerai la lotteria. Lavoro : Le cose al lavoro stanno andando bene, è solo un urto una tantum. Salute : Il fine settimana al mare ti conforterà.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Il ritorno al lavoro e agli affari mondani sarà per te più complicato di quanto ti aspettassi. Troverai spiacevoli sorprese o cercheranno di giocarti uno scherzo o di tradirti. Alla fine non otterranno nulla, ma potresti vivere momenti di grande tensione insieme a un’amara delusione da cui imparerai molto. Cerca di ottenere le ore di sonno di cui hai bisogno per essere ben riposato. Dovresti avere le idee molto chiare sulle tue aspirazioni. Ripensa al tuo presente e al tuo futuro se non sei soddisfatto della tua situazione. Amore : Non temere, la tua attuale relazione non è in pericolo. Soldi : puoi smettere di sognare, quel fantastico viaggio diventerà realtà. Lavoro : le notizie sul lavoro ti renderanno un po’ nervoso. Salute : vitalità in eccesso che deve essere incanalata con l’esercizio.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È tempo di ricompense e riconoscimenti o, nel tuo caso, della certezza che li avrai molto presto. Questo può essere un giorno di pace e felicità in cui ti renderai conto che tutte le cose buone che fai non passano inosservate a chi ti circonda, sia al lavoro che nelle relazioni personali. Non condurre una vita troppo sedentaria, perché non ti fa bene. Evita di fare prestiti a persone che non ti danno sicurezza. Se non hai un partner, sei in un buon momento. Puoi essere ottimista. Amore : tempo per fare progetti per il futuro con il tuo partner. Denaro : Crea un account il prima possibile e risparmierai problemi. Lavoro : La formazione è il preludio di qualsiasi lavoro. Salute : è ora di andare dall’oculista.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La settimana inizierà per te con una giornata abbastanza piacevole in cui le cose andranno come vorresti, almeno da un punto di vista generale. Tuttavia, devi essere prudente in relazione agli affari e soprattutto se devi investire dei soldi o anche se qualcuno ti ha chiesto di lasciare dei soldi. La virtù è nella via di mezzo. Applica questa idea alla tua giornata. Riceverai una piacevolissima sorpresa che ti riempirà di gioia. Non tenere niente per te. Esprimi i tuoi sentimenti. Amore : Giornata molto accattivante con il tuo partner. Denaro : puoi giocare un po’ di soldi alla lotteria. Lavoro : stai diventando il consulente perfetto per la tua azienda. Salute : cerca di fare esercizio, ma non violentemente.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi la vita sentimentale potrebbe giocarvi brutti scherzi e quindi bisogna stare attenti in tutto ciò che riguarda l’amore o la famiglia, non entrare in conflitti o discussioni se non è assolutamente necessario, perché oggi tutto può essere ingigantito e fare di un grano una montagna. Devi calmarti e dare tempo al tempo. Evita i pasti abbondanti e sii moderato con l’alcol. Al lavoro ti sentirai molto apprezzato dai tuoi superiori. Il modo migliore per rivitalizzare una relazione è perseverare. Amore : non essere così critico e sii più flessibile con la relazione attuale. Denaro : se hai in attesa della firma di quella nuova attività, fallo oggi. Lavoro : sei in una fase creativa in tutto il lavoro. Salute : cerca di riposare e prenditi cura della tua dieta.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Anche se non c’è motivo, oggi potresti avere una giornata leggermente triste o malinconica. All’esterno sembrerai radioso o animato e sarai anche tu a incoraggiare gli altri, ma dentro il tuo cuore ci saranno delle nuvole che ti causeranno nostalgia o dolore. Fortunatamente, è solo una cosa temporanea e tutto andrà come è venuto.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Devi fare un viaggio di lavoro oggi o nei prossimi giorni, dal cui risultato dipende in parte il tuo futuro, per questo ti senti di fronte a un momento decisivo e di grande incertezza, ma non devi preoccuparti perché alla fine il destino ti aiuterà e tutto sarà si risolverà con maggiore facilità o semplicità di quanto ti aspettassi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Fai attenzione ai soldi e alle spese perché oggi ti sentirai molto splendido e pieno di ottimismo, anche perché sai che un cambiamento molto positivo sta per entrare nella tua vita. Ma non lanciate i campanelli al volo perché anche se è vero che questo cambiamento arriverà, potrebbe volerci più tempo o le cose si complicheranno.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Riceverai un aiuto prezioso nel momento in cui ne avrai davvero bisogno, potrebbe essere un aiuto finanziario o qualcuno che ti apre una porta sociale o lavorativa che non puoi aprire. Ma l’importante è che oggi il destino ti tirerà fuori da una situazione difficile o da un grande blocco sulla strada o nel modo che meno te lo aspetti.

