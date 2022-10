“che-schifo,-senza-parole!”:-gf-vip-nella-bufera,-la-censura-improvvisa-fallisce-[video]

Si scatena un vespaio sugli autori del GF Vip: la censura all’aereo di Marco Bellavia è uno schiaffo ai fan.

La settima edizione del reality per antonomasia si sta rivelando ricca di colpi di scena e dinamiche difficilmente gestibili anche per i navigati autori del programma. Dopo le iniziali invettive di Attilio Romita, indirizzate prevalentemente a mamma RAI, Giucas Casella, alla Royal Family e persino ad Alfonso Signorini, gli addetti ai tagli televisivi sudano costantemente freddo.

I concorrenti, infatti, molto spesso valicano i confini del “politically correct”, e costringono gli operatori in regia a precipitosi cambi di inquadratura. Troppo spesso, infatti, i Vipponi citano altre celebrità, oppure indugiano a confidenze scomode circa i background del mondo dello spettacolo. Negli ultimi minuti, però, l’ormai abituale voce fuori campo del “Grande Fratello” ha costretto i concorrenti ad una rapida ritirata dal cortile, ingiungendo loro di rifugiarsi in casa.

Il motivo? Il passaggio sopra la Casa di un aereo dedicato a Marco Bellavia dai fan, e recante uno striscione alquanto eloquente…

GF Vip, è caos completo: l’aereo per Marco scombina i piani della produzione

Verso le 12.30, i concorrenti del “GF Vip” sono stati richiamati in fretta e furia nel salottino interno della Casa. Alcuni di loro hanno persino dovuto abbandonare di corsa la loro piazzola di relax in giardino. Nonostante i Vipponi abbiano approfittato del richiamo per ripassare i passi per il loro dancing-show serale sulle note di “Rock around the clock”, gli spettatori più smaliziati hanno indagato a fondo sulla questione.

In effetti, mentre i concorrenti provavano la coreografia, un aereo dedicato a Marco Bellavia ha sorvolato la casa del reality. Lo striscione recitava testualmente: “Marco l’Italia è tutta con te“, ma le immagini sono state omesse dalla diretta sul digitale terrestre. Gli utenti di Twitter hanno recuperato la clip dell’aereo , diffondendola poi sui social. Anche i Vipponi, del resto, si sono accorti della stranezza, e l’hanno commentata tra bisbigli e ipotesi di soppiatto:

*È passato l’aereo di Marco censurato* Nikita: “Perchè non possiamo vederlo?”

Patrizia: “Perchè non si può andare”

Antonella: “E allora è peccato, comunque le persone spendono i soldi, non è che lo fanno così” 👏🏻 CHE CIRCO. #gfvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/EJXJu2D6SP — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 24, 2022

Il fandom di Marco Bellavia ha creato una raccolta fondi per omaggiare il proprio beniamino, e la scelta della produzione appare ai più irrispettosa e strategica. Dopo il polverone scaturito dalle accuse di bullismo nei suoi confronti, il pubblico ha l’impressione che gli autori desiderino dimenticare la controversa vicenda.

Se il #gfvip censura, ci penso io

Aereo per Marco pic.twitter.com/8wTWeG8ol3 — __ i 🍬 (@i_buona) October 24, 2022

Le reazioni dei fan

L’intera vicenda ha scosso l’intero Belpaese, che in breve tempo ha preso le difese dell’ex conduttore di “Bim bum bam”. E, secondo vox populi, le decisione di escludere dalle riprese l’aereo è uno schiaffo morale a quanti hanno investito nel progetto a sostegno di Marco Bellavia.

Premetto che non seguo il #gfvip ma ho appena letto casualmente che hanno censurato l’aereo per Marco Bellavia e trovo la cosa immensamente irrispettosa, per lui e per chiunque abbia contribuito a quell’aereo — Samantha (@samanthap_89) October 24, 2022

Che vergogna il grande fratello che censura aereo di Marco, che schifo. Io davvero sono senza parole #gfvip #iostoconbellavia — Evelyn🧛‍♀️ (@btch__goddess) October 24, 2022

Per concludere, il “Bellavia-gate” è costato al programma di Canale 5 pesanti ammonizioni dagli sponsor, nonché la prime pagine di tutti i rotocalchi scandalistici. Il tentativo di insabbiamento è fallito: Alfonso Signorini sceglierà di includere la clip in puntata, ora che il suo contenuto è ormai virale?

