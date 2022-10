Boom Stefania Orlando | Chiamata bollente: ritorno col botto

Stefania Orlando torna a Mediaset in pompa magna: nuova proposta per la bionda showgirl dopo l’intervista?

La soubrette Stefania Orlando è tornata a popolare gli studi di Mediaset, a partire dal salottino gossip di Silvia Toffanin. La showgirl ha infatti presenziato nella studio di “Verissimo”, rivelando alla conduttrice i retroscena circa la sua rottura con il fidanzato Simone Gianlorenzi.

Il racconto dell’ex gieffina ha toccato il cuore del pubblico, creando un parallelismo con i patimenti d’amore di molte spettatrici. La sua confessione televisiva lascia però spazio a nuove opportunità lavorative per lei: scopriamo quali.

Stefania Orlando commuove lo studio di Verissimo: nuova pagina dopo la rottura

La navigata showgirl ha ammesso di nutrire ancora un forte sentimento nei confronti dell’ex fidanzato, e ha confessato a Silvia Toffanin: “Non è stato facile. Una storia così lunga e così bella, se continui ostinatamente ad andare avanti in un rapporto, rischi di rovinare quello che c’è stato… Dovevamo mettere un punto…“. Stefania Orlando ha in seguito aggiunto: “Bisogna avere il coraggio di lasciare andare le cose…“.

La showgirl esclude l’ipotesi di un tradimento, puntando piuttosto il focus sul logorio del rapporto: “Non ci sono terze persone. Semplicemente, ad un certo punto, evidentemente si cresce insieme, ma poi si hanno esigenze diverse. Non si guarda più nella stessa direzione. Non si può più camminare sulla stessa strada, e ci siamo trovati di fronte alla realtà. Non c’è una vittima, non c’è un carnefice, solo due persone che si rendono conto che continuare significherebbe rovinare quello che c’è stato prima…“.

Le incomprensioni tra i due sarebbero sorte in seguito alla sua partecipazione al “GF Vip” in cui, al pari dell’amico Tommaso Zorzi, è stata incoronata vincitrice morale. Lo stesso Alfonso Signorini l’ha tirata in ballo in diretta durante un recente prime time, incorrendo in un divertente lapsus freudiano…

Stefania Orlando pronta al gran ritorno?

Alla luce del repentino sfoltimento del cast nella casa di Cinecittà, e considerato l’affetto serbato nei suoi confronti da parte della rete, non si esclude il gran ritorno di Stefania Orlando al “GF Vip”.

Alfonso Signorini sta infatti per annunciare i nuovi ingressi in Casa, e l’intervista a “Verissimo” potrebbe essere la rampa di lancio per l’esuberante showgirl…

