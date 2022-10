oroscopo-di-paolo-fox-settimanale:-le-stelle-dal-24-al-30-ottobre

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Si conclude finalmente una fase di polemiche e tensioni che vi hanno fatto male. In coppia, una crisi iniziata all’inizio del mese potrebbe essere superata con la buona volontà di entrambi. Mantenete lo stesso la calma e fate attenzione a Capricorno, Ariete e Bilancia. Nel lavoro, troverete lo spunto giusto per ripartire.

Sul lavoro ci sarà solo qualche piccolo ostacolo dovuto alla opposizione di Mercurio.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Chiuderete le relazioni senza valore, cercate di non perdere la calma mercoledì. Se siete in coppia, potrebbe esserci aria di crisi, cercate di mantenere tutto sotto controllo. Nella professione, ci saranno tensioni e dovrete fronteggiare problemi di soldi.

Le giornate migliori della settimana saranno quelle di sabato e domenica. Approfittane per parlare con il partner di una questione rimasta in sospeso.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Potreste essere dubbiosi verso un amore, il ricordo di vecchie esperienze poco edificanti vi renderà molto prudenti. Le coppie si vedranno meno a causa del lavoro, ma ci sarà agitazione giovedì e venerdì. Nel lavoro, avrete poca pazienza.

L’oroscopo settimanale parla di tanta fortuna sul lavoro. Le giornale migliori della settimana sono quelle di martedì, mercoledì e giovedì. Luna, Giove e Mercurio saranno infatti favorevoli.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Venere vi aiuterà a fare incontri speciali, soprattutto mercoledì. Se siete in coppia, dovrete ritrovare il tempo per amare e per stare insieme. In ambito professionale, rinnovi e cambiamenti saranno più facili da adottare.

Sul lavoro potrebbe invece esserci qualche contrattempo a causa di Mercurio e Giove. I due pianeti sono infatti in posizione sfavorevole e potrebbero causare discussioni e ritardi in ufficio. La giornata migliore della settimana è quella di lunedì.

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Sarete molto polemici soprattutto tra lunedì e mercoledì. Anche in coppia vivrete delle tensioni e sarete nervosi ed insofferenti. Se pensate di aver subito un’ingiustizia, presto arriverà una bella soddisfazione. Nel lavoro, sarà un momento faticoso con molti cambiamenti da gestire. Curate la forma fisica e non accavallate gli impegni.

Giove e Mercurio ti regaleranno invece un bel periodo per quanto riguarda il lavoro. Le giornate migliori sono quelle di martedì, mercoledì e giovedì. In quel periodo ci sarà anche la luna in congiunzione.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Potrete fare incontri piacevoli se non vi chiuderete in casa. Venere vi renderà disponibili verso le nuove amicizie . In coppia, dovrete gestire polemiche con Gemelli e Pesci. Giornata interessante per i chiarimenti, mercoledì, mentre venerdì dovrete mantenere la calma. Nella professione, le Stelle saranno dalla vostra parte. Mercoledì sarà una giornata ottima per concludere affari e fare incontri.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Domenica avrete la Luna nel segno, è un periodo di emozioni nuove e sarà intrigante vivere una nuova passione senza limiti o retaggi. I separati dovrebbero trovare ora un accordo finanziario: la settimana promette bene. Si risveglierà la passione, mentre nel lavoro potrete impiegare nuove strategie.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Martedì arriverà Venere nel segno, aumenteranno le emozioni e i nuovi incontri. Per le coppie, sarà il momento di nuovi progetti e potrete ritrovare comprensione ed affetto. In ambito professionale, tra lunedì e mercoledì potrete fare delle richieste.

Tra martedì, mercoledì e giovedì potrebbero esserci alcuni contrattempi.

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – I nuovi amori non decollano a causa della vostra esigenza di libertà. Dovrete guardare al futuro con ottimismo. In coppia, ci sarà ancora indecisione, ma le giornate migliori saranno giovedì e venerdì. Nella professione, avrete voglia di cambiare e provare a portare avanti un nuovo progetto in quanto sono mancate alcune riconferme e siete stanchi.

Tra venerdì e sabato potresti però avvertire l’opposizione della luna e di Marte. Potresti avere un po’ di stanchezza, ma supererai tutto.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Finalmente, dopo tre settimane stancanti, tornerà il sereno. Tra martedì e mercoledì sarete molto affascinanti, con un Toro potreste vivere grandi emozioni e ci saranno incontri speciali con uno Scorpione. In coppia, farete delle scelte se non vivrete rapporti appaganti. Sfruttate il fine settimana per stare insieme. In ambito lavorativo, sarete sotto pressione, se lavorate a tempo determinato, attenzione a martedì e mercoledì.

Sul lavoro invece ci potrebbe essere un po’ di stress. Tutto andrà meglio a partire da inizio novembre, quando Giove tornerà in posizione favorevole.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Non sarete disposti ad aspettare chi non manifesta i propri sentimenti. Prudenza mercoledì, potreste avere piccoli disagi e momenti di tensione. Anche le coppie solide potrebbero discutere, soprattutto per questioni economiche. Nella professione, sarete nervosi mercoledì, non esprimete giudizi su persone che potrebbero offendersi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Venere sarà favorevole da domenica, incontri d’amore e occasioni per stare meglio con voi stessi e con gli altri. In coppia tutto andrà bene e la passione non mancherà mercoledì. Nel lavoro, sarà possibile iniziare un progetto importante e ricevere buone notizie.

