Marco Bellavia | Scatta la beffa sui social: “È un personaggio insignificante!”

Gli strascichi del caso Marco Bellavia fanno scalpore sui social: mossa azzardata da parte dell’ex gieffina.

Durante l’ultima puntata del reality per antonomasia il conduttore Alfonso Signorini ha introdotto nello studio del programma un personaggio a lungo atteso dal pubblico. Si tratta dell’ex conduttore Marco Bellavia, ritiratosi anzitempo dallo show a causa di un suo cedimento umorale e psicologico.

Il mondo dei social ha puntato un dito accusatore contro ai Vipponi in gara, tacciandoli di aver contribuito al malessere di Marco. Lo stesso Bellavia ha strigliato sonoramente in diretta gli ex compagni di avventura, affrontandoli con a fianco un solenne Alfonso Signorini. Ha ricevuto inoltre le scuse ufficiali da parte di Ginevra Lamborghini, Giovanni Ciacci e l’attrice Gegia. Proprio quest’ultima, nella ultime ore, ha commentato sui social l’accaduto, scatenando le ire funeste del web.

Marco Bellavia, oltre al danno la beffa: lo sfottò sui social diventa virale

Gegia, al secolo Francesca Carmela Antonaci, è stata uno dei principali detrattori di

Marco Bellavia sebbene, a suo dire, avesse solamente tentato di spronarlo a reagire. L’attrice ha subito pesantissimi attacchi da parte dei social, e non ha aiutato nemmeno la sua maldestra ammissione di responsabilità in diretta televisiva.

Gegia infatti ha riabbracciato Marco Bellavia, prendendo però le distanze dalle accuse di bullismo a lei imputate dalle rete. Secondo l’attrice, peraltro laureata in psicologia, Marco aveva bisogno di un pungolo morale, e i suoi suggerimenti avevano il preciso scopo di rimetterlo in carreggiata.

In un recente post di Instagram, Gegia ha pubblicato una foto che la ritraeva sorridente accanto a Marco Bellavia, e ha commentato: “E va bene, cari amici del web… Pace fatta con Marco… Lo perdono, contenti?“. La reazione dei follower non si è fatta attendere: molti utenti sono insorti, denunciando la palese beffa ai danni dell’ex conduttore. Un utente ha commentato lapidario: “La falsità non ha limiti! È stata dimenticata per anni, spero continueremo a farlo, tanto è un personaggio insignificante!“.

Molto probabilmente l’intento di Gegia era quello di sdrammatizzare la penosa vicenda che l’ha coinvolta, ma i fan hanno accolto il suo post con somma indignazione. Ci sarà un ulteriore proseguo alla controversa vicenda?

