Ginevra Lamborghini lo confessa, dopo la rissa emerge la verità: “Imbarazzo totale!”

L’ex gieffina Ginevra Lamborghini ammette il suo stato d’animo dopo il confronto in diretta: ecco i retroscena sulla rivale.

L’ereditiera Ginevra Lamborghini rappresentava probabilmente il purosangue di punta nella scuderia scelta accuratamente da Alfonso Signorini per il suo “GF Vip 7”. A seguito del polverone scaturito dal “caso Bellavia”, il conduttore si è visto costretto ad annunciare la bruciante squalifica della sua beniamina, rea di avere infierito sull’ex volto di “Bim bum bam”.

“Merita di essere bullizzato!“: queste, le parole che hanno decretato la sua espulsione dal format di Canale 5, salvo poi riguadagnare il parterre del programma accanto ad opinioniste ed eliminati. Durante l’ultima puntata Ginevra Lamborghini ha affrontato la spadaccina salernitana Antonella Fiordelisi. L’atleta ha infatti allacciato una relazione complice e ambigua con l’hair stylist Antonino Spinalbese, precedentemente nelle mire della bella ereditiera.

Sebbene Ginevra abbia sempre sbandierato l’esistenza di un fidanzato fuori dal programma, la rivalità tra le due è ancora palpabile. Lo scambio di battute in diretta ha provocato degli strascichi inaspettati, e la rampolla di casa Lamborghini ha commentato il siparietto con parole inequivocabili.

Ginevra Lamborghini su Antonella Fiordelisi: “Ero allibita!”

Le due contendenti si sono affrontate in diretta televisiva, complice l’assist di Alfonso Signorini. Antonella Fiordelisi ha approfittato dell’assenza della rivale per avvicinarsi ad Antonino Spinalbese, e non ha perso occasione per indirizzarle frecciatine sarcastiche. Alla vista dell’aereo destinato a Ginevra da parte dei fan, infatti, aveva ironizzato sulla squalifica dell’ereditiera, suggerendo una modifica all’hashtag #gintonic.

Ginevra Lamborghini ha quindi proposto velatamente ad Antonella di approfondire la conoscenza con Antonino, sfoggiando un inaspettato fairplay. L’ereditiera ha in seguito manifestato disagio in diretta, lasciando ampio spazio di replica ad Antonella, salvo poi commentare l’accaduto sul suo profilo Instagram.

La Vippona ha infatti regalato ai follower maggiori delucidazioni in merito, rispondendo alle loro domande tramite l’apposito box del social. Ginevra ha commentato in modo asciutto: “Ragazzi, veramente… Non è che mi sono bloccata, ma ero rimasta allibita dal livello della conversazione.“. Ha poi aggiunto: “Quello che è stato scambiato per blocco era un sincero e totale imbarazzo nei suoi confronti, nient’altro…“.

Ginevra sul confronto con Antonella… Esattamente quello che chiunque con un briciolo di cervello e maturità avrebbe provato 🤷🏻‍♀️#gfvip #nikiters pic.twitter.com/5IlT8lt11b — mikelaa (@mikelaa11) October 22, 2022

Ci sono tutti i presupposti per una clamorosa catfight durante le prossime puntate del format… Non resta che seguire l’evoluzione della diatriba tra le due primedonne!

