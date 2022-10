Barbanera di domani 24 ottobre: inizio settimana positivo per lavoro e famiglia. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Attenti alla Luna opposta a Giove: siete invitati a tenere ordine negli affari. Evitate qualsiasi leggerezza, siate concentrati, concreti e costruttivi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Grazie a Urano che staziona complice nel segno, avrete la possibilità di un buon affare inaspettato. Prima di buttarvi, valutate bene tutti i pro e i contro.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Molti di voi faranno piacevolissime conoscenze con persone straniere. Vi lascerete affascinare da idee e consuetudini molto differenti dalle vostre.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – La Luna in Bilancia non depone a vostro favore, ma egualmente riuscirete a tenere a bada le persone invadenti e a mettere fra voi i giusti paletti.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Con Giove in trigono, potrebbe esserci una buona ripresa economica. Via libera a operazioni varie, shopping di moda, investimenti in beni immobili.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Nonostante i tanti impegni lavorativi, anche oggi tutto procede bene. In famiglia potrete incrementare un clima di complicità e comprensione reciproca.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Mercurio nel segno favorirà il dialogo con la persona del cuore. Se siete soli, farete conquiste anche grazie al sapervi esprimere con le parole giuste.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Con la dea dell’amore nel vostro cielo, eccitanti novità amorose. Ogni iniziativa presa in ambito sentimentale prevede successo. Decisioni importanti.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Con Nettuno contrastante in Pesci, soppesate i progetti. Non cedete a entusiasmi illusori e non date credito a proposte poco affidabili.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Una gradita sorpresa, grazie a Urano complice, vi attenderà al ritorno a casa dopo il lavoro. Vi riempirà di entusiasmo ed energia.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Con Mercurio in trigono a Saturno nel segno e Giove in sestile, guardatevi intorno per vedere cosa bisogna cambiare nell’ambiente per migliorarlo ulteriormente.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Con Venere nell’alleato Scorpione, possibili successi anche per chi lavora a contatto con il pubblico, e in settori legati all’arte e allo spettacolo.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Barbanera di domani 24 ottobre: inizio settimana positivo per lavoro e famiglia scritto su Oroscopo Più da Redazione.