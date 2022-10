Ballando con le Stelle | Nuovo maestro di ballo: spunta un retroscena clamoroso

Terremoto in vista per Ballando con le Stelle: il furto alla concorrenza potrebbe cambiare tutto, smacco a Maria De Filippi.

Alcune recenti dichiarazioni della conduttrice Milly Carlucci hanno dissipato i dubbi sul futuro del programma “Ballando con le Stelle”. Come riferito a “Superguidatv”, la padrona di casa vola alta sopra le polemiche, e difende con le unghie le sue scelte.

In merito alla bagarre su Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, la conduttrice non ha dubbi. La sua squadra rimarrà salda nella giuria del dancing-show: “Per quanto ci riguarda Selvaggia non è mai stata in discussione, dopo qualche anno può capitare qualche momento in cui si rende necessario parlarsi e confermarsi che ci si stima e ci si vuole bene. Questo avviene nel lavoro, come nell’amicizia e nei rapporti in genere.”. Precisa inoltre: “L’opzione è sempre stata quella di continuare con la stessa giuria. E’ la migliore che c’è.”.

Se la giuria è stata riconfermata, il programma potrebbe accogliere presto una new-entry nelle fila dei ballerini professionisti, saccheggiando la scuderia di Mediaset: di chi si tratta?

Ballando con le Stelle pronto ad accogliere Mattia Zenzola di Amici?

Negli ultimi giorni un’ipotesi al cardiopalma sta percorrendo i fan del talent “Amici”, in onda su Canale 5. Come gli spettatori ben sanno, questa nuova edizione è stata segnata dal reintegro nella scuola del fascinoso ballerino di latino-americano Mattia Zenzola. Il performer barese vanta un nutrito seguito di follower ed ammiratori, entusiasti di rivederlo sul piccolo schermo dopo il rovinoso infortunio che l’ha costretto ad abbandonare l’edizione precedente del programma.

Il ballerino ha conquistato la stima e l’affetto di Raimondo Todaro, tutt’ora suo coach nel talent, arrivando persino ad ottenere il rispetto della granitica insegnante di danza classica Alessandra Celentano. Le sue conturbanti performance stregano il pubblico femminile, e Mattia Zenzola si configura come uno dei potenziali vincitori dell’ultima edizione di “Amici”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗠𝗔𝗧𝗧𝗜𝗔 (@mattia_zenzola)

Secondo molti utenti nel web, il ballerino avrebbe tutte le carte in regola per sfondare anche nella prima serata di RAI 1, e precisamente sotto l’ala protettiva di Milly Carlucci. Il suo talento, infatti, non sarebbe passato inosservato neppure all’inflessibile Carolyn Smith, presidente della giuria di “Ballando con le Stelle”.

Talmente scarso che ha vinto pure la gara improvvisazione la smith lo vorrebbe come maestro a ballando con le stelle e ha vinto numerose gare mondiali… https://t.co/O7RbJErDp9 — TurboZenzola96 🍗(Pollo moro e Pollo biondo ) (@zenzola96) October 19, 2022

Per Mattia Zenzola, dunque, potrebbe profilarsi un’opportunità professionale di altissimo livello, militando nel cast di professionisti del programma. In tal caso, il ballerino compirebbe il percorso inverso rispetto al suo mentore Raimondo Todaro, storico protagonista dello show di Milly Carlucci. Arriverà per lui la fatidica proposta?

The post Ballando con le Stelle | Nuovo maestro di ballo: spunta un retroscena clamoroso appeared first on Ck12 Giornale.