Kirill Mezenok al centro dell’attenzione Milano ( NEWS 2022 )

Protagonista Kirill Mezenok, 29 anni compiuti proprio giovedì, nazionalità russa e tra i nomi più noti del calcio freestyle in Italia, con collaborazioni all’attivo con sponsor come Adidas e con club come Milan e Juve.

I guai per il 29enne – che può vantare partecipazioni a competizioni nazionali e internazionali – sono iniziati verso l’1.30 della notte tra mercoledì e giovedì, quando è stata segnalata una lite dai toni molti accesi tra un uomo e una donna in via Lusitania a Milano, allo Stadera. Al loro arrivo sul posto, i carabinieri del Radiomobile hanno trovato una 29enne, poi risultata la fidanzata dell’atleta, e lo stesso Kirill, che ha immediatamente assunto un atteggiamento di sfida verso i militari rifiutando di farsi identificare perché “voi non avete titolo”.

Il “Calcio Freestyle” è l’arte del palleggio acrobatico, eseguita con un pallone da calcio. È una disciplina acrobatica, visivamente spettacolare e molto tecnica, che nasce dal gioco del calcio da strada. Il “giocatore” è chiamato freestyler. I freestylers si cimentano in gesti tecnici chiamati “trick” o “combo” (sequenze di trick), nei quali il freestyler utilizza praticamente tutte le parti del corpo: testa, gambe, petto, collo, schiena; oltre a questo , i trick possono essere eseguiti dalla posizione eretta, da seduti o da sdraiati. Il Calcio Freestyle coinvolge qualsiasi tipo di pubblico: sia i giovani con cui condivide la freschezza di espressione, sia il grande pubblico per la straordinaria spettacolarità delle esibizioni. Kirill Mezenok

Kirill Mezenok, Calcio Freestyler professionista di Milano, nasce il 20 ottobre 1993. Inizia a praticare questo sport nel 2009, essendo da sempre appassionatissimo di calcio. Si allena costantemente per diventare sempre più competitivo come performer di Freestyle.

È stato ingaggiato da varie aziende importanti a livello nazionale e internazionale come M&M’s, FooLocker, Compass, Radio105, Beck’s, Samsung, Adidas, RedBull, Sky, La Gazzetta dello Sport, etc. È anche stato protagonista di spettacoli televisivi e spot pubblicitari, come nella diretta nazionale di “Cielo che Gol” con Simona Ventura e nella nuova pubblicità di Ferrarelle.

Nel 2011 ha creato la prima accademia di Calcio Freestyle in Italia, tuttora unica, che collabora con diverse scuole calcio e campus in tutta Italia.

Visto il grandissimo numero di partecipanti, il Contest Calcio Freestyle, nato dalla sinergia tra TheSportSpirit e Academy Novara – scuola di formazione del Novara Calcio, con testimone il freestyler professionista Kiril Mezenok è stato prorogato fino al 30 settembre. Partecipare è davvero facile e grazie ai due enti, i due vincitori del Contest potranno realizzare i propri sogni con un allenamento personalizzato insieme a Kirill in uno dei più importanti stadi italiani della serie A, misure anti-covid permettendo, e nello stadio Piola di Novara.

La vicenda

Secondo il quotidiano, gli operatori della centrale operativa di via Moscova avevano inviato i colleghi del pronto intervento nel quartiere Stadera, alla periferia di Milano, per una lite in strada tra un uomo e una donna. Accertato che si trattava di una discussione per futili motivi e che nessuno dei due aveva bisogno di cure mediche; hanno chiesto i documenti per identificarli. La donna, fidanzata di Mezenok, ha consegnato la carta d’identità. L’uomo, invece, si è rifiutato in malo modo, sostenendo che i carabinieri non avessero titolo per chiederglieli. A quel punto, i militari gli hanno spiegato che la mancata esibizione di un documento è un reato. La donna ha chiesto ai carabinieri di accompagnarla nel suo appartamento per recuperare oggetti personali perché voleva trascorrere la notte in albergo o altrove. Davanti all’ingresso dello stabile hanno trovato Mezekov che aveva con sé le chiavi dell’abitazione.

Gli insulti e l’aggressione

“Qui entriamo solo io e lei – avrebbe esclamato in un crescendo di tensione coi militari – tu chi c… sei, non sei un c… di nessuno, non vali niente”. I carabinieri hanno provato a bloccarlo ma Mezenok ha cercato di divincolarsi in tutti i modi e mentre tentavano di bloccarlo, ha scaraventato a terra un vicebrigadiere (prognosi di 6 giorni all’ospedale San Giuseppe).