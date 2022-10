“grave-infrazione-al-regolamento”:-sconcerto-in-diretta-di-giulia-salemi,-ora-sono-guai-[video]

Giulia Salemi ha scoperto una pesante violazione del regolamento al termine della puntata: provvedimenti in arrivo?

Durante l’ultimo prime time del “GF Vip” il conduttore Alfonso Signorini ha sviscerato vecchie e nuove dinamiche. I concorrenti del format hanno dovuto fronteggiare un amareggiato e lucidissimo Marco Bellavia, che ha compiuto il suo ingresso in Casa a fianco del conduttore per un confronto definitivo.

In seguito, la puntata ha riservato momenti al cardiopalma tra Ginevra Lamborghini e Antonella Fiordelisi, e ha visto inoltre una riappacificazione tra Patrizia Rossetti e Attilio Romita. Come sempre, il nodo cruciale della puntata eliminatoria, è stato l’annuncio del perdente al televoto. Ad uscire penalizzata dalle preferenze del pubblico è stata la showgirl ed ex velina Cristina Quaranta.

Giulia Salemi, attenta alla supervisione dei social, ha ricevuto un’impensabile soffiata in diretta da Twitter: l’uscita di Cristina Quaranta è stata segnata da una pesante irregolarità…

Giulia Salemi lo comunica a chiare lettere: scambio illecito tra Antonino e Cristina

Il regolamento del “GF Vip” pretende dai concorrenti assoluta trasparenza, almeno durante la permanenza nella casa di Cinecittà. Giulia Salemi lo sa benissimo e, durante le fasi finali della puntata, ha ricevuto una segnalazione sospetta. Uno spettatore attento, magari connesso alle regie 2 e 3 di Mediaset Infinity, ha ravvisato un’anomalia durante l’uscita di scena di Cristina Quaranta.

Dopo la pausa pubblicitaria, Alfonso Signorini ha annunciato: “Apriamo con uno scoop! Giulia?“. La bella influencer ha quindi spiegato: “Alfonso, la tua pettegola preferita… Pare che Antonino abbia dato un bigliettino in mano a Cristina mentre stava uscendo. E Cristina, pare, è uscita con un bigliettino, chissà perché…“. Il conduttore ha quindi incalzato: “Per chi sarà, ‘sto biglietto?“.

Le ipotesi in merito sono molteplici, ma la più accreditata è che Antonino Spinalbese abbia voluto riallacciare i rapporti con l’indimenticata Ginevra Lamborghini. L’ereditiera, in effetti, presenzia costantemente al parterre del reality, e sicuramente avrà modo di confrontarsi in privato con Cristina Quaranta.

Tra Ginevra e l’ex di Belen Rodriguez era nata un’istintiva complicità, al punto di spingere i fan a ribattezzare la potenziale coppia #gintonic. Ora che la rampolla è stata squalificata dal programma, per i due giovani diventa quasi impossibile comunicare in privato. Il bigliettino, quindi, potrebbe essere un escamotage per veicolare un messaggio finora precluso al pubblico. Giulia Salemi sceglierà di indagare a fondo sulla vicenda?

