gli-italiani-spendono-il-7%-circa-del-loro-reddito-in-carburante:-settimi-in-europa

Analizzando i prezzi del carburante, il reddito annuo e il chilometraggio di ciascun Paese, l’assicurazione Confused ha calcolato che i conducenti greci spendono 1.153,26 euro l’anno – circa il 13,13% del loro reddito annuo – per il rifornimento delle loro auto, scooter e via dicendo, portandosi a casa la corona d’Europa – dunque – anche se in maniera indiretta, per un ipotizzabile maggior uso dei mezzi a motore privati e per le relative emissioni. Da sottolineare però che il prezzo per litro di carburante in Grecia (€ 2,40) è il terzo più alto in Europa. Questo è solo più economico della Finlandia (€ 2,53 al litro) e dei Paesi Bassi (€ 2,48 al litro). Il Portogallo è al secondo posto, con gli automobilisti che spendono ogni anno il 9,79% del loro stipendio per fare rifornimento. In confronto, è 4,38 punti percentuali in più rispetto a quanto spendono i conducenti spagnoli vicini (5,41% del reddito per il carburante). Gli automobilisti portoghesi pagano 2,15 euro al litro per il rifornimento, una spesa annua totale di carburante di 1.057,07 euro in media. Questo è l’8,3% in meno rispetto alla Grecia al primo posto. I conducenti danesi pagano di più il carburante, e per questo – sebbene mediamente più educati a usare la mobilità sostenibile – si piazzano terzi: pagano in media 2,35 euro al litro e circa il 6,69% ​​del loro reddito annuo se ne va in carburante. Probabilmente è anche per questo che usano di più la bici. I conducenti in Italia si posizionano settimi in Europa, spendendo ogni anno il 6,67% del loro reddito per il carburante, con una “bolletta” annuale di € 1.204,34. È il 13% in più rispetto alla bolletta media del carburante in Portogallo (€ 1.057,07), ad esempio. Il Regno Unito è al terzo posto, con i conducenti che spendono l’8,21% del loro stipendio ogni anno per riempire i serbatoi. La bolletta annuale del carburante per i conducenti britannici è la terza più alta in Europa, con una media di € 1761,96. Un litro di carburante costa circa 2,16 € nel Regno Unito (come la Svezia), anche se meno che in Grecia (2,15 €) e Paesi Bassi (2,48 €). Con solo il 3,76% del reddito annuo speso per il carburante, il Lussemburgo ha il miglior risparmio di carburante di tutti i Paesi analizzati, ma solo perché vantano il prezzo del carburante al litro più basso in Europa – a € 1,90. La bolletta annuale totale del carburante per i conducenti del paese alpino è di € 1.423,82. Nel darne notizia, l’azienda Confused ha anche raccolto qualche suggerimento per ridurre consumo, emissioni e spesa:

Mantieni bene il tuo veicolo. I veicoli ben tenuti sono generalmente in grado di utilizzare il carburante in modo più efficiente. Pertanto, sono fondamentali controlli regolari del servizio e una rapida risoluzione dei problemi. Gonfia le gomme. Se la pressione dei tuoi pneumatici è bassa, finirai per pagare di più per ogni chilometro che percorri. Riempi il tuo serbatoio con la quantità di cui hai bisogno. Solo il rifornimento della quantità necessaria evita il pieno e il relative peso aggiuntivo per l’auto, che può aumentare il consumo di carburante. Lo stile di guida può avere un enorme impatto sul consumo di carburante. Un’accelerazione delicata e l’utilizzo della marcia più alta possono ridurre il consumo. Spegnere il motore quando si è fermi.

Lo studio ha calcolato la seguente classifica analizzando i dati ufficiali sul reddito medio annuo di ciascun Paese rispetto al consumo medio di carburante e ai prezzi del carburante al litro.

L’articolo Gli italiani spendono il 7% circa del loro reddito in carburante: settimi in Europa proviene da The Map Report.