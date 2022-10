Doppia faccia di Pamela Prati | Spunta il video che la incrimina: prende in giro tutti

Pamela Prati divide il pubblico del GF Vip: il teatrino in diretta convince a metà, il sospetto dilaga.

Chi ama i reality televisivi lo sa bene: le relazioni, ribattezzate anche “ship“, sono tra le dinamiche più gettonate dal pubblico, e sui social si formano vere e proprie tifoserie dedicate alle coppie più quotate.

Ne sanno qualcosa Jessica Selassiè e Barù Gaetani, tutt’ora supportati dall’inossidabile fandom #jerù, coriaceo nonostante tra i due intercorra al momento una semplice amicizia. La settima edizione del “GF Vip” ha da subito riservato ottimi presupposti: il rapporto complice tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese ha sfornato le prime illazioni e meme nel web. Ora che l’ereditiera è stata squalificata dal gioco, con buona pace dei #gintonic, gli spettatori del programma puntano tutto su un’altra potenziale coppia…

Pamela Prati lascia la porta aperta a Marco Bellavia, ma i dubbi si moltiplicano in rete

La compassata diva del Bagaglino Pamela Prati aveva allacciato un rapporto affettuoso e complice con Marco Bellavia, nelle ultime ore reduce da un’incursione chiarificatrice in Casa. La showgirl, invitata in studio da Alfonso Signorini, ha salutato con entusiasmo l’ex compagno di avventura, chiedendogli inoltre di “aspettarla” fino al termine del suo percorso.

La reazione della soubrette, però, è apparsa a molti spettatori affettata e priva di emozioni reali: Pamela Prati sta giocando le sue carte per rimanere sulla cresta dell’onda? Questa sembra essere l’ipotesi preponderante, nonostante i #belprati sperino ancora in una provvidenziale liaison al di fuori della Casa.

Nonostante Alfonso Signorini abbia cercato di far luce sulla controversa questione “Mark Caltagirone”, Pamela Prati non ha ancora chiarito definitivamente la sua posizione e, secondo molti spettatori, avrebbe solo intenzione di ripulire la sua immagine. Da navigata conoscitrice del mezzo televisivo, inoltre, sarebbe consapevole che le love stories premiano quasi sempre. Nonostante il precedente raffreddamento dei rapporti con Marco, Pamela sembra aver lasciato aperto uno spiraglio…

Vi lamentate tanto di Ginevra Lamborghini, ma la peggiore in questa situazione è Pamela prati che veramente ci sta marciando in una maniera assurda nella storia di Marco. Quella che singhiozzava senza lacrime, per carità.

Come vi fate prendere per il culo. #gintonic #gfvip — Giusymc98 🇮🇹🤍🖤CL16 🏎 (@giusymc98) October 20, 2022

La sua reazione in puntata ha fatto sorgere numerosi dubbi negli spettatori:

Un copione prestabilito?

Ad alcuni utenti il copione redatto dagli autori sembra chiarissimo: i concorrenti sarebbero in parte indottrinati, e in parte abili strateghi… Voi che ne pensate?

Riassunto:

– soap opera Belprat1 finta come le carte del monopoli

– Antonino deve accoppiarsi per forza con qualcuno (cose persone o animali pare sia indifferente)

– CR40 non si batterà più per il cibo spazzatura e non si incenerirà più i polmoni insieme a Patty😭#GFvip — 𝕊𝕀𝕃𝕃 ⚡️ (@Silviiii07) October 21, 2022

