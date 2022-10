dalle-zanzare-“invernali”-agli-investimenti-per-la-forestazione-urbana:-5-notizie-della-settimana

Come ogni settimana, la redazione di The Map Report ha selezionato le 5 notizie più importanti sul mondo della sostenibilità, dell’innovazione e della CSR:

1. Pesticidi in aumento dell’80% nel mondo

Secondo il nuovo Atlante dei pesticidi, l’uso globale di questi prodotti tossici è aumentato dell’80% dal 1990, con il mercato mondiale destinato a raggiungere i 130 miliardi di dollari l’anno prossimo.

2.Crolla la biodiversità

Sono diminuite del 69% le specie selvatiche monitorate in tutto il mondo tra il 1970 e il 2018. Lo rileva il Living Planet Report del Wwf che spiega come il cambiamento climatico diventi la causa principale della perdita di biodiversità nei prossimi decenni.

3.Foreste in città

È uno degli oltre 500 obiettivi che l’Italia ha presentato all’Unione europea per ottenere finanziamenti in 5 anni per il rilancio dell’economia dopo la crisi pandemica attraverso i fondi del PNRR.

4.Autunno caldo, zanzare sempre più pericolose

In provincia di Bologna continuano i casi di Dengue, malattia infettiva trasmessa dalle zanzare, mentre nel Casertano quattro cavalli e un pollo sono risultati positivi al virus West Nile, altra malattia un tempo esotica veicolata dalla puntura di alcune zanzare.

5.Peggiora la mobilità sociale

I nati fino agli anni Sessanta, complice il miracolo economico, si erano emancipati dal destino di rimanere nella stessa classe sociale dei genitori, sperimentando un continuo aumento di mobilità verso l’alto.

