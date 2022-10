Barbanera di domani 22 ottobre: sabato positivo per cambiamenti di vita. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Avrete una gran voglia di accelerare i ritmi di lavoro, di destare l’attenzione di collaboratori che vi sembrano caduti in una soporifera letargia.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Un venerdì sereno, spassoso, all’insegna di una Luna che si darà da fare per aiutarvi a trascorrere la giornata in modo semplice e spontaneo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Condividerete qualcosa di grande con la persona amata, e questo oltre a rendervi felici, vi darà la certezza della solidità del vostro legame.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Nell’attività, non addossatevi anche ciò che non vi compete, perché non sapete dire no a un collega scaltro. Districatevi con prontezza e perizia.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Con Urano ostile, fidatevi della vostra capacità di giudizio, ma, occhio, la fretta di cambiare può portare a scelte poco mirate e a risultati poco duraturi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Nella professione, con l’ausilio della Luna e di Urano in trigono, darete avvio a delle innovazioni lavorative per stare al passo con i tempi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Il partner vi circonderà di affettuose premure. All’inizio vi divertirete a fare i difficili, poi vi arrenderete al suo fascino e al suo abbraccio.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – A causa di Urano opposto, sarebbe bene risvegliare la vostra intraprendenza, affinché, sul posto di lavoro, vi impegniate e vi imponiate con maggior estro.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Grazie a Venere in sestile dalla Bilancia, per chi è in coppia clima sereno e sintonia. Ognuno accetterà di buon grado gli amabili inviti dell’altro.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Con la Luna in trigono che vi garantisce l’energia indispensabile per vivere la giornata al meglio, farete un’ottima impressione a persone importanti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – In amore, ringraziate l’aiuto di Venere e Saturno, se saprete finalmente dare tempo al tempo e non perdervi in dettagli insignificanti e frenanti.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Con l’appoggio di Urano e Nettuno, avrete ottime occasioni da afferrare al volo, per ottimi contatti e progetti che vi assicurano una realtà più dinamica.

