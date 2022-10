Angelica Preziosi conduttrice di “Made in Italy”, buona la prima.

E’ Angelica Preziosi la Conduttrice di Made In Italy, in onda sul canale 810 di SKY.

Alla scoperta del panorama Italiano e di tutte le sue magnifiche produzioni. Dai luoghi mai svelati e segreti, fino alle novità più inaspettate.

Prima puntata, oggi andiamo a scoprire insieme la Basilica della Steccata che è ubicata nel cuore di Parma. Ci accoglie il custode Alberto, il quale ci spiega la storia della nascita di questa chiesa, che è di proprietà dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio. Il Prof. GODI ci illustra i tesori e i segreti della chiesa. Insieme, grazie ad Angelica Preziosi alla conduzione di Made in Italy andiamo a scoprire le meraviglie e le eccellenze dell’Italia, valorizzando il territorio, la sua storia e le tradizioni. Vi aspettiamo in tanti a seguire il nuovo programma Made in Italy per far scoprire a tutte le generazioni, grandi e piccoli, le bellezze del nostro paese.

Ecco a voi il calendario delle puntate di “Made in Italy”:

– messa in onda alle ore 21.53

Sabato 22/10/2022

– messa in onda alle ore 06.23

– messa in onda alle ore 15.33

– messa in onda alle ore 21.28

Domenica 23/10/2022

– messa in onda alle ore 07.21

– messa in onda alle ore 15.14

– messa in onda alle ore 21.02

Lunedi 24/10/2022

– messa in onda alle ore 06.23

– messa in onda alle ore 15.23

(È possibile che la programmazione subisca delle variazioni di orario di qualche minuto.)

