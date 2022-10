allarme-rosso-charlie-gnocchi:-“mi-avrebbe-picchiato”,-rissa-sfiorata-dopo-la diretta [video]

Volano stracci dopo la diretta: Charlie Gnocchi teme per la sua incolumità durante la rissa spaventosa.

Panico completo nella notte di Cinecittà. L’intervento di Marco Bellavia durante l’ultima puntata del “GF Vip” ha sortito esiti del tutto imprevisti, arrivando a condurre due concorrenti sull’orlo di una rissa epocale.

L’ex conduttore di “Bim bum bam” ha affrontato gli ex coinquilini, mettendoli di fronte alle loro responsabilità mentre erano costretti al silenzio da un provvidenziale “freeze“. I Vipponi, in seguito, hanno commentato la severa ramanzina di Marco Bellavia, confrontandosi dopo il termine del prime time. Durante un rendez-vous in giardino, è scoppiato il finimondo in casa: Amaurys Perez ha raggiunto Charlie Gnocchi, e i due sono quasi giunti al punto di non ritorno.

Charlie Gnocchi demolito da Amaurys Perez: parole di fuoco nella notte

“Tu parli solo di ca**ate, Charlie! Mi hai rotto il ca**o! (…) Falso di m**da! Vai a sfogarti in confessionale!“: queste, solo alcune delle invettive lanciate da Amaurys Perez all’indirizzo di uno sconvolto Charlie Gnocchi. La repentina bagarre tra i due si è rivelata talmente violenta da costringere gli altri Vipponi all’azione, cercando di sedare i due contendenti.

Ma l’uccellino inquadrato mentre Amaurys scatena la sua ira contro Carlo Gnocco?!? Muoio ⚰

Comunque Amauris non sei solo, Charlie ha rotto il c@zzo a tutti #gfvippic.twitter.com/cQfEY0E8fD — Chiara 🌹 (@chiaraMente95) October 21, 2022

Charlie Gnocchi ed Amaurys Perez sono stati convocati separatamente in confessionale, mossa strategica degli autori per cercare di calmare gli animi. Una volta sbollita l’animosità, Charlie ha rivelato nella notte ad Antonino Spinalbese e Luca Salatino le ragioni della contesa. Il conduttore radiofonico avrebbe proposto di evitare da quel momento in poi, di citare il nome di Marco Bellavia, e il suggerimento avrebbe mandato Amaurys fuori dai gangheri.

“Vai a sfogarti in confessionale.

Falso di merda, falso del cazzo” Amaurys contro Charlie io sto volando#gfvip pic.twitter.com/NSUf1DiE7O — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 21, 2022

Il conduttore ha infatti riferito: “Ce l’ha con me perché dice che sono un tuttologo di me**a. Io avevo solo detto di non parlare più di Marco. Lui ce l’ha con me da 10 giorni. Stanotte è sbottato e mi ha dato della me**a mi ha offeso. Sono 10 giorni che Amaurys non mi parla!“.

Charlie ha poi aggiunto: “Stasera mi avrebbe picchiato. Io al GF ho detto in confessionale che non ce l’ho con lui. Ha anche detto che sono un falso. Io ho solo detto ‘Basta, non parlate di Marco’… Ma lo dicevo in generale. Perché abbiamo già fatto una figura pessima in Italia davanti a tutti. Questi continuavano a parlare. Non volevo facessero un’altra figuraccia… Lui lì è sbottato ed è venuto fuori che ce l’ha con me. Dopo che ci hanno fatto una ramanzina infinita, non parliamo più di Marco lamentandoci. Ragazzi, ve lo ripeto ancora. Abbiamo sbagliato, punto! Non bisogna dire niente. Io questo dicevo prima anche ad Amaurys. Lui è sbroccato solo per questo!“.

Amaurys e Charlie avranno modo di appianare le loro divergenze?

