university-for-sdgs:-a-venezia-due-giorni-dedicati-a-giovani-e-sviluppo-sostenibile

Si svolgerà oggi e domani, 21 ottobre, all’Isola di San Servolo (Venezia), la manifestazione “Giovani e Futuro: verso uno Sviluppo Sostenibile” organizzata da University for SDGs, network nazionale universitario istituito alla fine del 2020 e finalizzato alla promozione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Patrocinata dal Dipartimento delle Politiche Europee e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’iniziativa prevede un programma di due giorni costituito da conferenze e workshop che mirano a favorire un dialogo sui temi dell’Agenda Onu 2030 fra i diversi attori coinvolti: studenti, istituzioni, aziende e università. L’obiettivo è quello di raccogliere idee e proposte ed elaborare un documento conclusivo da portare all’attenzione delle istituzioni nazionali e internazionali.

Tutti gli output che emergeranno daranno risalto al ruolo che l’Italia avrà nel proporre nuove strategie di sviluppo sostenibile mettendo in evidenza la candidatura di RomaExpo2030 che si pone a cavallo tra la fine dell’Agenda 2030 ed un nuovo piano di sviluppo. L’evento, inserito nel Festival ASVIS dello Sviluppo Sostenibile, è anche patrocinato dalla Venice International University, dal Comune di Venezia, dall’Università Ca’ Foscari, dalla Rete Universitaria per lo Sviluppo Sostenibile e dall’Università IUAV di Venezia.

Il programma prevede interventi istituzionali e accademici durante le mattine e workshop dedicati durante i pomeriggi. Questi ultimi si svolgeranno in 7 tavoli tematici che coinvolgeranno studenti, professori provenienti da diversi atenei italiani e aziende partner in base allo specifico settore di competenza: “Educazione alla sostenibilità e formazione del capitale umano per assicurare un futuro sostenibile” con supporto di Coop Alleanza 3.0, “Società più equa: riduzione delle disuguaglianze e gender equality” con Intesa Sanpaolo, “Transizione energetica. Come le scelte individuali e delle aziende devono cambiare in un’ottica di sviluppo sostenibile” con Gruppo Ori Martin, “Sperimentare e comunicare tecniche e tecnologie per interventi edili circolari e low carbon nei campus universitari” con Global Power Service, “Sostenibilità digitale: come conciliare sostenibilità e innovazione” con Piano D e Seeweb, “ESG: i lavori del futuro” con PwC Italy e infine “Smart and green cities: Trasporti e turismo sostenibile” con Movesion.

