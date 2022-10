Soleil Sorge al veleno | Sbotta contro il reality: “Tutte mie copie”

Soleil Sorge sbotta e bacchetta il concorrente al GF Vip: scoppia il caso sui social dopo la controversa citazione.

L’esplosiva Soleil Sorge è stata uno dei concorrenti più iconici della sesta edizione del “GF Vip”, ed ha animato la vita dentro alla casa di Cinecittà con risse, confidenze, baci appassionati e melodrammi a favore di telecamere.

L’influencer italo-americana ha raggiunto finalmente le luci della ribalta dopo svariate esperienze nei reality più in auge, cogliendo al volo infine l’ultima e succosa proposta di Mediaset. Soleil Sorge, infatti, è al timone dello spin-off “GF Vip Party” a fianco dell’ex gieffino Pierpaolo Pretelli, e analizza con lui le dinamiche dell’ultima edizione del format. Nelle ultime ore la neo-conduttrice ha rimbeccato virtualmente Antonino Spinalbese, reo di averla citata dopo un confessionale alquanto rivelatore…

Soleil Sorge asfalta Antonino Spinalbese: “È sempre un buon giorno per ribadirlo!”

Antonino Spinalbese s è visto sfumare davanti agli occhi la possibilità di un flirt con l’ereditiera Ginevra Lamborghini. Alfonso Signorini, infatti, l’ha squalificata per direttissima durante la controversa puntata dedicata alle angherie subite nel reality da Marco Bellavia.

Dopo aver meditato attentamente, l’hair stylist ha ingaggiato un gioco di sguardi e provocazioni con Antonella Fiordelisi, stuzzicando la gelosia di Edoardo Donnamaria, e la sua linea di condotta gli è costata un tracollo in termini di consensi. Il pubblico, infatti, è rimasto ancorato alla “ship #gintonic“, e vorrebbe veder sbocciare liberamente la relazione tra Antonella ed Edoardo.

Dopo un confessionale con gli autori del programma, Antonino avrebbe riferito ai compagni: “Mi hanno detto che anche Soleil era attaccata da tutti un anno fa e adesso guarda cosa è diventata… Quindi dovrei essere contento di essere un protagonista!“. L’improprio paragone con Soleil Sorge, a suo tempo impelegata nel triangolo più bollente della TV, ha fatto scattare la reazione piccata dell’influencer.

“È sempre un buon giorno per ribadire che le copie non saranno mai come gli originali.“, ha sentenziato Soleil dopo le esternazioni di Antonino.

È sempre un buon giorno per ribadire che le copie non saranno mai come gli originali. 💁🏼‍♀️ — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) October 19, 2022

L’influencer gode di forte seguito, e la sua presa di posizione potrebbe abbassare ulteriormente il tiepido indice di gradimento del parrucchiere. Soleil Sorge avrà modo di ricredersi, o terrà il punto esibito nel suo indispettito tweet?

