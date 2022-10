Oroscopo Paolo Fox di domani 21 ottobre: amore e fortuna di questo venerdì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Inizi un mese pieno di sfide sul lavoro, con tanto lavoro e con la crescita delle tue finanze. Risparmia così potrai fare l’investimento nell’immobile che tanto sogni. Innamorato, non permettere al tuo carattere di traboccare perché potresti finire per generare un problema tra il tuo partner e la famiglia che sarà molto scomodo. Sappi che tutto ciò che hai deciso di fare sarà molto più facile per te se prendi le cose con calma in questo giorno. Sarà inutile per lui arrabbiarsi e ammalarsi. Amore: questo non è il momento di discutere con il tuo partner su quel problema che ti preoccupa da giorni. Domani cerca il momento giusto e chiacchiera con la tua anima gemella. Ricchezza: in questi giorni, gli inconvenienti di denaro attireranno tutta la tua attenzione. Sappi che non dovresti lasciar passare il momento e risolverlo oggi il prima possibile. Benessere: Man mano che ti ritrovi con più tempo e a casa, cerca di monitorare da vicino la tua dieta ed evitare di indulgere in eccessi negativi per la tua salute.

Toro (21 aprile-20 maggio) – L’aereo professionale è delineato molto bene. Il tuo carisma e la tua intelligenza ti faranno uscire da alcune situazioni complicate sul lavoro. Innamorato, converserai con il tuo partner sul futuro che entrambi desiderate. L’impegno sarà la premessa. Sappi che non ci sono risultati senza aver subito qualche insuccesso lungo la strada. Molte volte ci offrono una nuova opportunità per raggiungere i nostri obiettivi. Amore: tempo per pensare di più a te stesso. Se ti ritrovi senza un partner, aspetta che quella persona esatta appaia e ti renda felice nell’amore. Stai calmo. Ricchezza: non disperare, ma sicuramente qualcuno cercherà di fermare la tua crescita lavorativa. Nonostante tutto, sarai in grado di superare gli ostacoli che si frappongono senza alcun problema. Benessere: cerca attività che ti rilassino e ti disconnettono dagli impegni quotidiani. Se non lo fai, potresti avere un crollo emotivo e fisico.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Hai un problema sul lavoro che ti carica di stress perché non sei stato in grado di risolverlo. Pazienza, l’inizio di questo mese sarà molto lento, tutto ciò che ha a che fare con gli affari, ma piano piano miglioreranno. Innamorato, trascorrerai un momento molto piacevole con i tuoi amici che ti permetteranno di sfogarti. Tira fuori tutto ciò che porti dentro perché l’intera crisi passerà. Prenditi cura dei problemi e cerca di risolverli il prima possibile. Smetti di farti coinvolgere in situazioni complicate che non ti riguardano personalmente. Amore: periodo per provare a connetterti emotivamente con la tua cotta in un modo diverso. Se non puoi da solo, chiedi aiuto. Ricchezza: se devi firmare un contratto, non sarà una brutta cosa aspettare e ricevere consigli per un’altra volta. Cerca l’aiuto di qualcuno di cui ti fidi e segui la strada giusta. Benessere: impara a goderti il ​​calore della tua casa con la tua famiglia, ma prima di tutto non dimenticare di portare a termine tutte le attività quotidiane che hai acquisito.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Stanno arrivando cambiamenti nel piano del lavoro che non ti lasceranno molto felice ma che sono necessari per ristrutturare le imprese. In amore, i problemi li travolgono entrambi. Non lasciare che questo metta fine a una relazione di vecchia data. Quando vuoi, puoi e la riconciliazione vale la pena. Comprendi che quando determini i tuoi obiettivi, è della massima importanza mantenere la chiarezza per scegliere la strada giusta. Pensa prima di agire. Amore: la tua mancanza di costanza nelle questioni romantiche ti porterà affermazioni giustificate. Cerca di invertire questo comportamento il prima possibile per la tua anima gemella. Ricchezza: se avevi intenzione di avviare un’impresa di famiglia, falla. Potresti avere problemi che potrebbero influenzare la tua famiglia e le tue finanze. Benessere: di notte, cerca di distrarti con i tuoi figli guardando un film o una serie. Cerca di andare a letto presto in modo da poter lavorare meglio durante il giorno.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Rilassati perché il mese inizia complicato, ma vedrai che con il passare dei giorni le cose miglioreranno. Per ora, accetta che la tua famiglia ti dia una mano. Innamorato, misura le tue parole perché puoi ferire il tuo partner e causare una discussione di cui potresti pentirti.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Facendo le cose in fretta, diventi disperato e le cose non vanno come vorresti. Stai calmo, ogni cosa ha il suo ciclo negli affari. Correggi gli errori e vai avanti. Innamorato, non lasciare che l’orgoglio ti impedisca di scusarti e riconciliarti con quella persona speciale. Vedrai che sarà gratificante tornare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Inizi il mese con un’energia travolgente. Approfitta di questo slancio e salva quei progetti che hai messo da parte in modo da poterli portare avanti. Innamorati, sono stati in una routine noiosa per un po’. Diventa attivo e riaccendi la fiamma della passione. Sii più creativo e sorprendi il tuo partner.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Ti sentirai un po’ disorientato nelle nuove attività che stai intraprendendo. Non preoccuparti, è un periodo di adattamento. Eccitatevi e con un atteggiamento positivo. Innamorato, ti senti annegato con il tuo partner. Queste cose si risolvono parlando e rispettando lo spazio dell’altro.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Hai deciso di cambiare stile di vita e dare una svolta alla tua vita professionale, quindi approfitta di questo inizio mese per specificare cosa vuoi per il futuro. Innamorato, stai attraversando un momento molto complicato con il tuo partner, ma questo è transitorio. Le cose andranno a posto e saranno in perfetto equilibrio. Questo sarà uno dei segni più fortunati di oggi. Sei ancora sotto la protezione dei pianeti migliori e più benefici ed è per questo che oggi puoi avere una giornata molto fruttuosa in materia di lavoro e abbastanza felice nella vita intima. Ti sentirai come una nave che naviga con il vento favorevole e raggiungerà presto un buon porto.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Al lavoro ci sarà molto movimento di cambiamenti che non ti riguarderanno, ma squilibreranno la squadra che avevi formato. Innamorato, non lasciare che un malinteso danneggi un’amicizia di molti anni. Cerca di essere maturo e cerca quella persona con cui parlare. Le questioni di cuore ti stanno causando molti problemi, anche se molte volte le persone intorno a te se ne accorgono a malapena a causa del tuo enorme autocontrollo. È necessario che tu tagli i legami con un passato che all’epoca era buono e felice, ma ora, da qualche tempo, ti sta solo causando dolore.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Devi essere paziente perché non è un buon momento per gli investimenti. Tieni quei soldi risparmiati che l’opportunità arriverà presto. Innamorato, non trascurare quella persona speciale. Sta attraversando un brutto momento e ha bisogno di tutto il tuo supporto, proprio come ha fatto una volta con te. Oggi farai qualcosa che ami e che va molto con la tua personalità, segui un percorso diverso, allontanati dal percorso dove stanno andando tutti e dalle soluzioni accettate da tutti. Lì tirerai fuori più che mai il tuo lato ribelle e cercherai, invece, le tue stesse soluzioni, ma è proprio questo che ti porterà alla vittoria.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – L’immagine personale, il carisma e il desiderio che imprimete in quella presentazione saranno le vostre armi migliori per realizzare quel progetto. Dagli che sei al meglio. Innamorato, cerca di trovare un incontro tra la tua famiglia e il tuo partner in modo che quei rancori finiscano. L’ideale è lasciare il passato e fare tabula rasa. Fai attenzione alle questioni di lavoro o di affari, ti giocheranno uno scherzo, qualcosa che non ti aspetti. Non fidarti del tuo ambiente vicino, hai molti amici che non sono affatto amici. Se hai buone notizie o ti aspetti il ​​successo, non dirlo. Preparano un tradimento per te, ma se sei preparato non sarà lo stesso.

Scopri in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox e degli altri astrologi su fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale. Entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Oroscopo Paolo Fox di domani 21 ottobre: amore e fortuna di questo venerdì scritto su Oroscopo Più da Simone Volpe.