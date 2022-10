Il livello del mare si alza sempre più velocemente. Venezia: “La politica parli con la scienza”

È aumentato di circa 21-24 centimetri il livello medio globale del mare, dal 1880 ad oggi. Ce lo dice la NASA e, come indicato dall’IPCC – Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici nel suo Sesto Rapporto di Valutazione pubblicato lo scorso anno, continuerà ad aumentare nel corso del XXI secolo di circa 28-55 cm se saremo in grado di contenere le emissioni di gas serra a bassi livelli, e fino a 63-100 nel caso in cui invece non saremo in grado di farlo. La causa è il crescente riscaldamento globale che genera nei mari espansione termica, ovvero i mari si “gonfiano” all’aumentare della loro temperatura, associata poi alla perdita di massa di ghiacciai e calotte di ghiaccio. “L’innalzamento del livello del mare è un rischio per la società, dal livello locale a quello globale”, ha detto Sylvie Joussaume del Centro Nazionale Francese per la Ricerca Scientifica, parte del Consiglio direttivo del Knowledge Hub on Sea Level Rise, alla Sea Level Rise Conference di Venezia. “L’innalzamento del livello del mare sta accelerando”, ha spiegato Nadia Pinardi, co-presidente del Knowledge Hub on Sea Level Rise, membro del Comitato strategico del CMCC e professore ordinario di Oceanografia all’Università di Bologna. “Siamo di fronte a qualcosa che potevamo aspettarci, ma ora abbiamo forti prove che stia accadendo. Oggi riceviamo molti dati dai satelliti e da altre fonti, e vi sono molte meno incertezze. È una grande sfida. Una sfida globale”. Anche perché “il riscaldamento degli oceani innesca processi di instabilità sulle piattaforme galleggianti sulla costa dell’Antartide che durano per diversi secoli e portano a un innalzamento del livello del mare di diversi metri. A causa dell’elevata capacità termica dei ghiacciai e delle calotte polari, l’innalzamento del livello degli oceani avrà un impatto su diverse generazioni, il che significa che i ghiacciai e le calotte continueranno a sciogliersi per diversi secoli o millenni, anche se riuscissimo a fermare oggi il riscaldamento” ha spiegato Florence Colleoni, glaciologa dell’OGS. “Abbiamo bisogno di principi guida chiari e politiche per ridurre i costi di transizione. Dobbiamo avere visioni di lungo termine”, ha concluso Giulia Galluccio del CMCC, co-leader del Task Group: Policy, Knowledge Hub on Sea Level Rise, e vicepresidente di JPI Climate. “Politica e scienza devono lavorare insieme per affrontare le incertezze. Ma soprattutto, abbiamo bisogno delle persone: prospettive diverse, conoscenze locali e del passato e un approccio inclusivo sono ciò che fa davvero la differenza”.

Photo by Joshua Stannard on Unsplash

Come noto la sede della conferenza non è casuale. Venezia è una città simbolo in quanto a vulnerabilità all’innalzamento del livello del mare. “Come è successo a Venezia, può succedere in altri luoghi del mondo. Venezia è la più antica città del futuro” ha affermato Pierpaolo Campostrini, direttore generale di CORILA – Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia, illustrando gli impatti dell’evento estremo che nel 2019 ha colpito Venezia danneggiando il suo patrimonio culturale, tra cui la Basilica di San Marco. Un evento estremo che mette in guardia su una tendenza che si prevede continuerà a crescere in termini di frequenza e intensità. “Il nostro patrimonio culturale è a rischio. La Basilica di San Marco è stata consacrata nel 1904, quando il livello medio locale del mare era più basso di oltre 1 metro rispetto a oggi. L’invecchiamento del nostro patrimonio culturale sta accelerando”.

L’articolo Il livello del mare si alza sempre più velocemente. Venezia: “La politica parli con la scienza” proviene da The Map Report.