“fuori-dalla-porta-rossa!”:-cosa-combina-patrizia-rossetti,-panico-prima-della puntata [video]

Patrizia Rossetti sbotta con i compagni in casa: il suo percorso dentro al GF Vip si rende di giorno in giorno più interessante.

L’incontenibile Patrizia Rossetti ha colto al volo la possibilità di militare nel cast del “GF Vip 7”, e la sua presenza rassicurante e autorevole funge spesso da guida per i concorrenti più acerbi. La conduttrice toscana ha visto la sua fama impennarsi nel 1982, quando le fu affidata la conduzione del Festival di Sanremo, ed ha militato per molti anni in diversi programmi al femminile su Rete 4.

La sua stella, però, si è ben presto oscurata, e Patrizia Rossetti ha gradualmente ottenuto ingaggi solamente nel microcosmo delle televendite, salvo poi ricevere l’ingaggio inaspettato di Alfonso Signorini. Concreta, fumantina e schietta, la conduttrice nelle ultime ore ha ridimensionato la temperatura emotiva in casa, bacchettando i compagni di avventura.

Patrizia Rossetti sbotta: “Se vi va bene, è così!”

La settima edizione del “GF Vip” ha già visto l’avvicendarsi di diverse tematiche scomode e piuttosto controverse, come il famigerato “caso Bellavia” e il “Caltagirone-gate“. Patrizia Pellegrini ha rischiato l’eliminazione-flash accanto ad Elenoire Ferruzzi, Gegia e Giovanni Ciacci proprio in seguito ad alcune frasi infelici dirette all’ex volto di “Bim bum bam”.

Desiderosa di leggerezza, e refrattaria al politically correct, Patrizia Pellegrino ha invocato con i compagni una maggiore elasticità e leggerezza, e ha esposto il suo punto di vista ad Alberto De Pisis, Luca Salatino e Attilio Romita. La gieffina è sbottata: “Allora ragazzi, il Grande Fratello non è la Tribuna politica, non è Carta Bianca, non è Buon pomeriggio, è il Grande Fratello e vuole far uscire queste ca**te. Vi va bene? Se vi va bene è così, sennò quella è la porta rossa e si va via, cioè, capite?“.

“Allora ragazzi il Grande Fratello non è la Tribuna politica, non è Carta Bianca, non è Buon pomeriggio, è il Grande Fratello e vuole far uscire queste cagate. Vi va bene? Se vi va bene è così, sennò quella è la porta rossa e si va via” ~ Patty Lipstick #GFvip pic.twitter.com/6eEeGNSHVb — Marta🫧 (@martadicecose) October 19, 2022

Diversi utenti in rete si sono dichiarati d’accordo con Patrizia Rossetti. Dopo le pesanti tematiche affrontate in diretta televisiva, il pubblico reclama risate e puro intrattenimento, e vorrebbe vedere i Vipponi in atteggiamenti più spontanei e rilassati. Voi che ne pensate al riguardo?

The post “Fuori dalla porta rossa!”: cosa combina Patrizia Rossetti, panico prima della puntata [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.