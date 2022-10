forests-&-finance:-le-politiche-bancarie-globali-sono-“pericolosamente-inadeguate”

Un nuovo studio pubblicato da “Forests & Finance”, coalizione internazionale di ONG che cerca di migliorare la trasparenza, le politiche, e i regolamenti del settore finanziario, rivela come le maggiori istituzioni finanziarie mondiali abbiano aumentato il loro sostegno alle aziende del settore agricolo, forestale e fondiario maggiormente responsabili della deforestazione nel 2021. Dal rapporto emerge che i finanziamenti a queste aziende sono aumentati di oltre il 60%, raggiungendo i 47 miliardi di dollari tra il 2020 e il 2021.

Nessuna delle maggiori banche e investitori nei settori ad alto rischio AFOLU (agricoltura, silvicoltura e altri usi del suolo) risulterebbe avere sufficienti politiche ambientali, sociali e di governance (ESG). Da quando è stato firmato l’Accordo di Parigi, le banche hanno investito 267 miliardi di dollari in società di materie prime a rischio forestale e, a settembre 2022, gli investitori detenevano 40 miliardi di dollari in obbligazioni e azioni in materie prime a rischio forestale.

“Ora è ben noto che la doppia crisi del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità rappresenta una minaccia generazionale su scala planetaria, eppure le istituzioni finanziarie mondiali stanno effettivamente aumentando i loro prestiti alle industrie stesse portando l’umanità sull’orlo del baratro”, spiega Tom Picken, Direttore della campagna forestale e finanziaria con Rainforest Action Network e membro fondatore della Forests & Finance Coalition. “Quest’ultima valutazione mostra come le grandi banche e gli investitori istituzionali siano ciechi di fronte all’urgenza del momento e le politiche del settore finanziario rimangano pericolosamente inadeguate. Con il settore agricolo, forestale e dell’uso del suolo che contribuisce per il 23%delle emissioni globali di carbonio, è del tutto chiaro che dobbiamo rivedere le regole che regolano il processo decisionale delle banche e degli investitori se vogliamo far fronte alle emergenze globali in materia di clima, biodiversità e diritti che dobbiamo affrontare”.

La nuova valutazione di 200 delle maggiori banche e investitori in materie prime globali a rischio forestale nelle regioni delle foreste tropicali solleva gravi preoccupazioni. Complessivamente, il punteggio medio è di appena 1,6 su 10 e un allarmante 59% degli istituti finanziari ha ottenuto un punteggio inferiore a 1, indicando un’assoluta incapacità di gestire e mitigare i rischi ambientali, sociali o di governance. Solo 3 istituzioni finanziarie hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 7, il che lascia ancora sostanziali margini di miglioramento e non riflette l’urgenza con cui il mondo deve affrontare il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità.

Due settori appaiono particolarmente distruttivi per le foreste: quello della cellulosa e della carta nel sud-est asiatico e il settore della carne bovina in Amazzonia. L’industria della polpa del sud-est asiatico può essere ritenuta responsabile oltre 170.000 ettari di deforestazione negli ultimi anni. Tuttavia, dall’accordo di Parigi, il settore ha attratto crediti per 23,6 milioni di dollari. Le cinque banche più grandi che hanno finanziato Royal Golden Eagle e Sinar Mas nel sud-est asiatico tra il 2016 e il settembre 2022 sono state: Indonesian Bank Rakyat Indonesia (4,3 miliardi di dollari), Bank Mandiri (2,7 miliardi di dollari), Bank Central Asia (2,5 miliardi di dollari). Bank Negara Indonesia (1,4 miliardi di dollari); e la britannica Barclays (2 miliardi di dollari). Il punteggio medio per le politiche di cellulosa e carta di queste banche è stato di appena 1,3 punti su 10.

Il settore della carne bovina è il principale responsabile della deforestazione in Amazzonia. Nonostante nessun mattatoio possa garantire di produrre senza deforestazione, le banche continuano a pompare denaro nel settore. Le maggiori banche che hanno finanziato i colossi brasiliani della carne bovina JBS, Marfrig e Minerva tra il 2016 e il settembre 2022 sono state Bradesco (1 miliardo di dollari), Santander (774 milioni di dollari), HSBC (746 milioni di dollari), Banco do Brasil (723 milioni di dollari) e BTG Pactual (648 milioni di dollari). Questi gruppi hanno anche ricevuto investimenti da BNDES (566 milioni di dollari), Vanguard (60 milioni di dollari), Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) (55 milioni di dollari) e BlackRock (46 milioni di dollari). Il punteggio medio di queste istituzioni finanziarie sulle loro politiche di carne bovina era di appena 1 punto su 10.

La valutazione di Forests & Finance 2022 delle maggiori banche e investitori mostra che la maggior parte non ha politiche per prevenire la deforestazione, il degrado della torba, gli incendi o difendere i diritti umani e combattere in anticipo il lavoro forzato o minorile.

