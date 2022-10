Circolarità e impatto sociale: OVS con Humana per la raccolta di abiti usati

La campagna di raccolta degli abiti usati di OVS prosegue attraverso la partnership con Humana People to People Italia. L’azienda di abbigliamento affiderà all’organizzazione di cooperazione internazionale i capi che vengono raccolti nei circa 800 store OVS in tutta Italia garantendo così nuovi sviluppi a un’iniziativa che è attiva dal 2013 in tutti i punti vendita.

Presente in Italia con circa 5.000 contenitori stradali, Humana People to People Italia finanzia da oltre vent’anni progetti socio-ambientali in Italia e nel mondo grazie anche alla raccolta, selezione e vendita degli abiti usati. L’organizzazione fa parte della Federazione Internazionale Humana People to People, che ogni anno realizza oltre 1.200 di sviluppo nel mondo, contribuendo a migliorare le condizioni di vita di circa 10 milioni di persone.

Come spiega una nota stampa, i clienti OVS potranno partecipare alla campagna portando gli abiti, usati e in buone condizioni, presso gli appositi contenitori presenti in negozio. A fronte di ogni busta di abiti donata, verrà consegnato un buono da 5€ valido per un nuovo acquisto di almeno 40€.

“Questa collaborazione è stata quasi uno sbocco naturale: trasparenza e circolarità sono infatti due concetti che fanno parte del nostro DNA e che rispecchiano a pieno gli impegni di OVS in questi ambiti. Impegni che si traducono in azioni concrete, proprio come quella della raccolta di abiti usati insieme a Humana: un’iniziativa che siamo certi verrà accolta con partecipazione ed entusiasmo dai clienti OVS”, spiega Alfio Fontana, CSR e Corporate Partnership Manager di Humana People to People Italia.

“Per OVS è fondamentale contribuire alla transizione verso un sistema circolare che estenda il più possibile il ciclo di vita delle materie prime e dei capi di abbigliamento – afferma Simone Colombo, Head of Corporate Sustainability di OVS -. Grazie alla collaborazione con Humana, proseguiamo la campagna di raccolta abiti con un messaggio semplice e immediato: gli indumenti che non indossiamo più possono avere una seconda vita e, grazie alla circolarità, generare un impatto sociale positivo e minimizzare lo spreco di risorse”.

