Alfonso Signorini | Chiamata bollente: ingresso bomba nella casa

Il conduttore Alfonso Signorini è pronto ad introdurre nuova linfa nel cast: in arrivo l’affascinante modello?

Il conduttore Alfonso Signorini ha varato la settima edizione del “GF Vip”, che potrebbe configurarsi come l’appuntamento più longevo nella storia della casa di Cinecittà. Si mormora infatti che il reality chiuderà i battenti nel mese di maggio 2023, accompagnando gli spettatori per i mesi invernali e primaverili a venire.

Tutt’altro che sprovveduto, Alfonso Signorini ha provinato numerosi potenziali concorrenti, e starebbe per calare il provvidenziale asso dalla manica. Secondo alcuni rumors, infatti, il conduttore ha intenzione di far salire sul carrozzone di Canale 5 un volto noto dello spettacolo, reduce da alcuni format del Biscione: di chi si tratta?

Alfonso Signorini mantiene il mistero, ma i concorrenti in Casa hanno un’ipotesi ben precisa

Durante una chiacchierata attorno al tavolo della cucina, Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis ed Elenoire Ferruzzi hanno lanciato il loro personalissimo “toto-Vipponi”. Secondo l’influencer veneta, Alfonso Signorini ha intenzione di introdurre in Casa un ex single di “Temptation Island”, nonché reduce da “L’Isola dei Famosi”.

Si tratta del modello di origine indiana Akash Kumar, noto per l’aspetto avvenente e il temperamento tutto pepe. Occhi color ghiaccio e fisico statuario, l’ex tentatore potrebbe presto approdare nel programma. Sofia Giaele De Donà, infatti, avrebbe scoperto il suo nome tra la rosa dei candidati per il programma, e ha addirittura svelato di aver coltivato in passato un breve flirt con lui. Anche Alberto De Pisis sembra avvalorare la medesima ipotesi, argomentando inoltre le ragioni della scelta da parte degli autori. Sebbene i due gieffini abbiano accuratamente evitato di rivelare esplicitamente il nome del futuro concorrente, tutti gli indizi sembrano convergere su Akash:

Se dovesse essere Akash colui di cui parlano Alberto e Giaele io potrei seriamente urlare dalla gioia, quell’uomo sarebbe la persona giusta al posto giusto #GFVIP pic.twitter.com/tWYGvfZUt8 — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) October 14, 2022

Sicuramente l’approdo del modello nel programma apporterebbe numerosi squilibri nel gruppo di Vipponi, scalzando probabilmente Antonino Spinalbese dal ruolo di “bello e impossibile”. È altresì possibile che emergano le questioni irrisolte tra Sofia Giaele e il noto modello, creando nuove dinamiche attorno al suo chiacchierato matrimonio con l’imprenditore Bradford Beck.

Per il momento possiamo solo attendere l’ufficializzazione dei nomi dei concorrenti prescelti, evento che avverrà probabilmente nei prossimi giorni. Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci, infatti, urge rinfoltire la schiera di Vipponi nel programma…

The post Alfonso Signorini | Chiamata bollente: ingresso bomba nella casa appeared first on Ck12 Giornale.