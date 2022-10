Oroscopo Paolo Fox di domani 20 ottobre: giovedì di novità, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi il Sole e la Luna formeranno aspetti piuttosto tesi o avversi con altri pianeti ed è probabile che non avrete una giornata molto buona. Questo ti influenzerà soprattutto emotivamente, con momenti molto arrabbiati e altri depressivi o malinconici, anche se i problemi non sono così importanti. Tutto questo è temporaneo. Un cambiamento di energia porterà nuove decisioni e cambiamenti. Combatti l’ansia con l’attività fisica. Vale la pena camminare, correre, allenarsi e provare una bella sensazione di rinnovamento. Nel menu entreranno anche i piaceri del momento. Usa la creatività e goditi il ​​momento. Libera la curiosità e inizia le relazioni. Il nuovo coinvolgimento inizierà con conversazioni stimolanti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Questa sarà una giornata molto positiva per te, poiché da un lato mostrerai una grande attività con entusiasmo e ottimismo, ma dall’altro sentirai una grande pace dentro di te, la convinzione che tutto va bene e il tuo il percorso è chiaro e illuminato. . A conferma di queste cose la giornata sarà fruttuosa e avrete moderata fortuna. Saranno evidenziati i problemi domestici, familiari e abitativi. Presta attenzione alla tua vita personale, rafforza la tua autostima e fai nuove scelte: puoi portare una vera rivoluzione nel tuo progetto di vita in questa fase di ristrutturazione e di cambiamenti nella tua routine o nel tuo lavoro. Concentrati sulle opportunità di crescita. Un risultato finanziario ravviverà l’umore.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi avrete una giornata molto favorevole o ispirata per questioni materiali e finanziarie, per affari, investimenti, speculazioni e ogni tipo di iniziativa legata, direttamente o indirettamente, al denaro, questo include anche viaggi di lavoro e ogni tipo di attività. Buon momento per correre qualche rischio. Risolvi problemi imprevisti con risposte rapide. La giornata caricherà la mobilità e l’adeguamento nei piani. Le soluzioni originali appariranno in un clic: la tua flessibilità e prontezza saranno testate nelle esigenze di oggi. Prendi decisioni e agisci, poiché il tuo potere personale e la tua creatività aumenteranno. Fidati del tuo istinto e combatti duramente con coraggio e una maggiore dose di audacia. Hit documenti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Un giorno felice ti aspetta o con alcuni momenti felici, di quelli che di solito non abbondano nella tua giornata. Avrai una giornata di lavoro favorevole, magari un successo o un aiuto provvidenziale che ti tirerà fuori da un grosso problema quando tutto sembrava perduto. Oggi la fortuna è con te, o l’aiuto spirituale, come lo vedi meglio. Le pressioni finanziarie saranno un incentivo per attuare cambiamenti e scommettere su nuovi inizi. Fine del passato, i valori affettivi conteranno punti nelle scelte e nelle decisioni di oggi. Cercate l’unità familiare e la stabilità nell’amore. Nuove iniziative promuoveranno buoni risultati sul lavoro e apriranno le porte a un futuro promettente. Valuta la tua vocazione, stabilisci indicazioni e tieni d’occhio le opportunità.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Giornata di cambiamenti e sorprese, di eventi che accadono inaspettatamente, anche se, fortunatamente, per te vantaggiosi, direttamente o indirettamente. Eventi che si innescano in modo incontrollabile e che danneggeranno gli altri, ma gioveranno a te. Il destino interviene in tuo aiuto in modi inaspettati.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È tempo di prendere decisioni, di affrontare i problemi o i cambiamenti che stavi rimandando finché non trovi un momento migliore. È una giornata difficile perché il destino e gli eventi ti costringeranno ad agire, il tempo della riflessione è finito, ora devi andare in un modo o nell’altro. Non preoccuparti, starai bene.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Sarai molto deluso sul lavoro, una grande delusione in cui lavoro e amicizia, o anche amore, si mescolano allo stesso tempo. Una persona che ami molto ti mostrerà il suo vero volto e ti causerà un grande danno o contribuirà a un altro che te lo farà. Ora passerai un brutto momento, ma il destino metterà tutto al suo posto.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi la parola chiave è “prudenza”, bisogna stare attenti con le proprie azioni e iniziative perché la passione ti guiderà più della testa e potresti farti del male invece di ottenere il successo che ti aspetti. Se puoi evitarlo oggi, non prendere alcuna decisione di grande importanza, ma se non hai scelta, pensaci molto prima.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Ti aspetta una giornata fruttuosa e fruttuosa, forse non particolarmente fortunata, ma sarai in grado di ottenere tutto ciò per cui combatti e ti sforzi. Ma sarà anche una giornata molto positiva perché ti sentirai pieno di pace e vitalità e anche se mostrerai una grande attività, tuttavia, dentro di te godrai di grande pace e armonia.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – A torto o a ragione, oggi la speranza si anniderà e metterà radici nel tuo cuore. È un’ottima giornata, ma soprattutto perché vi sentirete molto bene, una di quelle giornate in cui tutto sembra combaciare e se gli obiettivi non vengono raggiunti, poco importa perché sicuramente saranno raggiunti domani. Le cose belle prima o poi devono arrivare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Cattive notizie o un evento sfortunato romperanno la tua armonia. Questo sarà un giorno di sorprese, anche se in molti casi non saranno buone, e se lo sono, è qualcosa che si vedrà più avanti, quando tutto si evolverà. Anche oggi devi stare attento ai tradimenti e agli attacchi da dietro, ricorda che i tuoi nemici non riposano.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Il destino interverrà a tuo favore e finalmente un sogno importante diventerà realtà. È una giornata positiva perché ti sentirai molto ispirato, molto “connesso” con il cosmo, capace di risolvere qualsiasi problema grazie al tuo grande intuito e a quella connessione che senti con “qualcosa di più alto” che schiarisce le strade della tua vita.

