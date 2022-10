Oroscopo dell’amore: le stelle dal 20 al 27 ottobre 2022. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Cercate di non incentrare tutto su voi stessi in questa settimana, altrimenti potreste avere qualche problema a livello sentimentale poiché non terrete in minima considerazione le necessità di chi vi sta accanto.

Le coppie dovranno venirsi incontro in ogni modo possibile e si dovrebbero evitare le decisioni unilaterali. Purtroppo, per praticità, spesso siete i primi a decidere qualcosa che non sempre sta bene alL’altra persona, la quale non dice nulla per non dispiacervi.

I single cercheranno di cambiare tattica ed essere più spontanei con quelli che incontreranno ma alla fine potrebbe saltar fuori sempre un carattere troppo aggressivo. Bisognerà rilassarsi prima di prendere ulteriori impegni o di concedere un appuntamento.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Se vi lascerete andare ai vostri sentimenti nel momento opportuno, vivrete una delle settimane più belle a livello sentimentale. Avete delle ottime possibilità di iniziare una storia d’amore o di renderla ancora più grande di quella che è.

Le coppie hanno avuto modo di conoscersi e di insegnarsi reciprocamente qualcosa. I litigi e i fraintendimenti saranno presto accantonati grazie ad una maturità acquisita nel tempo.

I single dovranno chiarirsi le idee alL’inizio della settimana per poi incontrare la persona che stanno frequentando e cercare di dare un senso al proprio rapporto, di qualsiasi tipo esso sia. Bisognerà badare molto all’umore e alla disponibilità.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Se avete degli impegni lavorativi o impegni di altro genere, cercate di essere più onesti con le persone che vi vorrebbero accanto ma che non possono avervi. Inutile fare promesse che poi non riuscirete a mantenere. In questo modo le deluderete. Le coppie probabilmente avranno grandi discussioni proprio su tali questioni e dunque per un po’, ci si potrebbe distaccare a livello emotivo ed affettivo. Tuttavia basterà parlarne pacificamente per evitare il peggio. I single non saranno molto concentrati dal punto di vista sentimentale, quindi sarà bene rimandare determinati appuntamenti, specie quelli da cui ci si aspetta molto. Se non ci sono le condizioni e non bisognerebbe fare il passo più lungo della gamba. Cancro (22 giugno-22 luglio) – Siete ancora alla ricerca di voi stessi ma non avete ancora trovato la via giusta da intraprendere, specialmente con le persone che vi sono vicino. Provateci ancora in questa settimana e qualcosa potrebbe cambiare. Le coppie dovrebbero lavorare di più sulL’intesa e cercare di costruire qualcosa di nuovo, anche sforzandosi di comprendere le necessità del partner. È molto importante che riusciate ad immedesimarvi in coloro che da tempo vi chiedono novità. I single preferiranno agire piuttosto che restare ad aspettare che qualcuno si faccia sentire. Spargeranno diversi inviti per poi raccogliere qualcosa nel fine settimana. Potrebbe essere la strategia giusta. Leone (23 luglio-22 agosto) – Non fate finta che non vi interessi ciò che le persone pensano di voi. Vi lasciate spesso condizionare e quindi è giusto che siate più obiettivi nei confronti delle critiche giuste ma anche nei confronti delle critiche non giuste. Le coppie dovrebbero imparare a vivere le cose con molta più serenità, specie quelle che riguardano il futuro . A questo arriverà fra poco e non bisogna anticipare i tempi soltanto perché si è gelosi di qualcun altro. Ognuno ha i suoi tempi e vanno rispettati. I single non hanno saputo sfruttare un consiglio ben assestato della settimana scorsa da parte di qualche amico. Ora si ritroveranno nuovamente a dover combattere con alcuni pregiudizi che non li lasceranno liberi di vivere delle situazioni interessanti con alcune persone.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Avete dimostrato spesso ultimamente che non siete in grado di gestire alcune situazioni in ambito sentimentale, ma in questa settimana dovrete fare uno sforzo in più poiché c’è qualcosa da cambiare urgentemente, da sistemare prima che degeneri.

Le coppie dovranno parlare molto di più e riflettere sul futuro che stanno costruendo insieme. Vari aspetti vanno rivisti e riadeguati. Ci potrebbero essere delle nuove concessioni.

I single invece riusciranno ad essere molto più distesi anche nei primi appuntamenti e questo piacerà molto a coloro che avranno di fronte. Cercando di essere se stessi faranno colpo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Nonostante le vostre promesse non siete ancora convinti delle decisioni che avete appena preso, questo potrebbe essere un problema in settimana, specialmente quando dovrete affrontare a viso aperto le persone alle quali dite di voler bene.

Le coppie dovranno lavorare molto su alcuni aspetti del proprio rapporto, specie sulla sincerità e sulla manipolazione che voi usate spesso per ottenere ciò che volete. Talvolta infatti Il vostro partner si dimostra debole in tal senso.

I single proveranno a camuffare la propria insicurezza con alcune persone che incontreranno e dalle quali sono molto affascinante, tuttavia sarà molto difficile che queste si lascino convincere che non siano ciò che mostrano di essere.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Potreste avere una settimana molto interessante con le persone che amate o alle quali iniziate a voler bene. Esse proveranno le stesse sensazioni se ci sarà uno scambio spontaneo e non viziato dalle barriere che spesso alzate anche senza volere.

Le coppie vorranno fare anche troppo, molto di più di quello che possono permettersi. Organizzeranno grandi avventure per il weekend ma non potranno spesso darvi seguito . Meglio fare poco ma che sia tutto di qualità e soprattutto coinvolgente.

I single affideranno la propria felicità a dei momenti che forse farebbero bene a non caricare di aspettative, specialmente se non si conoscono bene le persone con le quali si deciderà di uscire.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – In questa settimana cercherete il confronto molto più di quanto possiate permettervi di fatti non siete ancora pronti a sostenere delle discussioni con le persone che invece hanno le idee molto chiare e che non lasceranno spazio a nessun dubbio.

Le coppie non saranno dunque alL’apice della loro felicità ma anche questo servirà per mettersi alla prova e per scoprire qualcosa del carattere reciproco. Specialmente servirà a capire se ci potrà essere un futuro ancora più bello.

I single avranno ancora delle difficoltà a mettersi in discussione o ad affrontare i propri sentimenti confrontandoli con quelli di una persona in particolare che si sta cercando di frequentare. Se non ci si conosce bene non sarà facile trovare dei punti in comune senza parlare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Potreste non essere pronti in questa settimana a vivere determinate esperienze o a vivere delle sensazioni sentimentali diverse da quelle che avete provato fino ad ora. Cercherete dunque di scappare da qualsiasi cosa sia differente rispetto alL’idea che vi siete fatti.

Le coppie avranno il medesimo problema, ovvero non riusciranno a bilanciarsi. Da un lato ci sarete voi, eternamente indecisi, e dalL’altro qualcuno di molto più deciso è determinato a costruire qualcosa o qualcos’altro.

I single saranno molto più lungimiranti e cercheranno di spiegare la propria posizione a coloro che frequenteranno. Dipenderà molto da loro il voler continuare o meno in uno stato di indecisione che si perpetuerà per altre settimane.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sarà importante in questa settimana concedere alle persone a cui si vogliono bene propri spazi, ma al tempo stesso bisognerà crearne di proprie anche senza includere L’altro. I momenti da trascorrere insieme dovranno essere esplosivi. Le coppie dovranno dunque trovare una propria armonia, un proprio ritmo da mantenere e da non trascurare. Troppe volte lasciate che gli altri vi pestino i piedi o che vi manipolino al loro piacimento. I single e procederanno inizialmente con grande confusione ma poi troveranno una persona speciale con la quale iniziare una conoscenza. Occhio da mercoledì in poi perché ci potrebbero essere delle novità nella vostra comitiva. Pesci (20 febbraio-20 marzo) – In questa settimana sarà importante revisionare i propri rapporti, specie quelli vissuti in passato e non andati per il meglio. Tutto questo vi aiuterà ad essere migliori in futuro e a trovare gente migliore per voi, sempre che ne abbiate bisogno. Le coppie potrebbero decidere di fare qualcosa di particolare per una volta, qualcosa fuori dall’ordinario che solitamente non viene nemmeno preso in considerazione. Il partner potrebbe esserne molto stupito ma piacevolmente. Vi divertirete molto. I single continueranno a cercare la propria anima gemella, ma questa volta lo faranno con molto più impegno e cercando di ascoltare le storie altrui, cercando di capire la personalità di chi hanno di fronte, e non pensando soltanto a chi vorrebbero avere di fronte.

