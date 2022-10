GF Vip, nuovi ingressi | “Ho avuto una storia con lui”: rivelazione prima della diretta [VIDEO]

Scoppia la bomba al GF Vip: emerge l’identità del prossimo concorrente, ha avuto un flirt proprio con lei.

La settima edizione del “GF Vip” si sta rivelando oltremodo scoppiettante e imprevedibile. Suo malgrado, Alfonso Signorini si è visto costretto a comunicare una bruciante squalifica a Ginevra Lamborghini in seguito al caso “Marco Bellavia”, e a sfoltire il cast con una rapida eliminazione-flash.

I concorrenti in gara per la vittoria stanno nelle ultime ore inaugurando un curioso “toto-Vip”, scommettendo sull’identità delle prossime new-entry. Sofia Giaele De Donà, in particolare, sembra saperla lunga, e avrebbe un’idea ben precisa in merito. A guadagnare l’ingresso dalla fatidica porta rossa, come confermato anche da Alberto De Pisis, sarebbe un chiacchierato modello, reduce da “L’Isola dei Famosi”. E non è tutto: la giovane influencer avrebbe avuto in passato un flirt proprio con lui…

GF Vip, Sofia Giele se lo lascia sfuggire: Akash Kumar nel cast?

La giovane Sofia Giaele De Donà ha diviso il pubblico del programma, nonché i colleghi Vipponi, grazie alle rivelazioni circa il suo matrimonio con il facoltoso imprenditore Bradford Beck. La coppia avrebbe infatti una relazione atipica, in cui entrambi i coniugi possono frequentare liberamente altri partner, e la notizia ha aperto un ventaglio di possibilità romantiche per la giovane nel programma.

Nelle ultime ore, Sofia Giaele ha suggerito un indizio circa il prossimo Vippone in arrivo nella casa di Cinecittà: si tratterebbe del modello di origina indiana Akash Kumar, protagonista dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Aspetto mozzafiato e lingua tagliente, l’affascinante modello potrebbe assestare un duro colpo agli equilibri in casa.

Sofia Giaele ha rivelato: “Prima di entrare qui, ho scoperto che aveva fatto i casting un ragazzo, come quelli di cui stavamo parlando prima, un super narciso…“. Alberto De Pisis è interloquito: “Comincia con la A? Lo conosco anch’io…“. L’influencer ha confermato, aggiungendo poi: “Anch’io! Amore, quando ho sentito… C’ho avuto anche qualcosa… Te lo giuro, quando ho saputo che sarebbe entrato…“.

Se dovesse essere Akash colui di cui parlano Alberto e Giaele io potrei seriamente urlare dalla gioia, quell’uomo sarebbe la persona giusta al posto giusto #GFVIP pic.twitter.com/tWYGvfZUt8 — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) October 14, 2022

I due Vipponi hanno in seguito argomentato, dichiarando che il potenziale concorrente sarebbe stato scelto dagli autori proprio a causa della sua apparente sicurezza, che in realtà celerebbe alcune fragilità personali. Alberto ha commentato inoltre il presunto flirt del passato tra Giaele ed Akash: “Sei partita col botto, eh?“. L’influencer ha replicato: “Sì, dal peggio!“.

Sarà proprio Akash a varcare l’ormai famigerata porta rossa del programma?

