digital-innovation-days-2022:-le-anticipazioni-di-giulio-e-nicola-nicoletti

Alla vigilia dell’appuntamento con il Digital Innovation Days 2022, evento dedicato all’innovazione digitale fra i più attesi del nostro Paese, gli organizzatori Giulio e Nicola Nicoletti ci anticipano temi e novità di questa edizione che si svolgerà dal 26 al 28 ottobre al Talent Garden di Milano, con due giornate in modalità ibrida e una totalmente online.

Come ricordiamo nella breve chiacchierata video, il programma della manifestazione – quest’anno intitolata “Human for future” – prevede l’intervento di 150 speaker e numerosi momenti di confronto affidati ai panel e i workshop che animeranno le diverse sale tematiche. The Map Report è ancora una volta fra i media partner dell’evento.

Dettagli su orari, costi e disponibilità di posti sulla piattaforma digitalinnovationdays.com

