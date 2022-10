Cristina Quaranta nel mirino | “Che pena!”, umiliata davanti a tutti [VIDEO]

La showgirl Cristina Quaranta affronta un periodo nero in Casa: dopo la sfuriata in diretta, fiocca un’ulteriore umiliazione.

La spumeggiante Cristina Quaranta è stata la prima Vip a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. Carattere volitivo e lingua schietta, l’ex volto di “Non è la RAI” ha alle spalle un passato nel mondo dello spettacolo, culminato poi con il suo ritiro dalle scene televisive. In seguito al divorzio dall’ex marito Matteo De Stefani la soubrette ha investito tutte le sue energie per regalare sicurezze alla figlia Aurora, nata dal loro matrimonio, e ha iniziato un percorso nel settore della ristorazione.

Quando il conduttore Alfonso Signorini l’ha reclutata nel cast del “GF Vip”, infatti, Cristina Quaranta svolgeva la mansione di cameriera, e la nuova visibilità acquisita potrebbe aprirle nuove porte nello show-business. La gieffina ultimamente ha dato segni di instabilità, probabilmente dovuti alla permanenza nel programma di Canale 5. La sonora sfuriata in diretta contro Nikita Pelizon si è lasciata alle spalle strascichi imprevisti…

Cristina Quaranta paga lo scotto delle sfuriate: menopausa sbandierata nel reality

La prigionia forzata, i confessionali strategici e le reiterate provocazioni dei compagni spingono spesso al limite i Vipponi, e le risse in diretta sono diventate una costante del “GF Vip”. Durante l’ultimo prime time del programma Cristina Quaranta ha aggredito verbalmente la modella Nikita Pelizon a causa di un clamoroso “misunderstanding”.

L’influencer triestina aveva infatti suggerito alla compagna di prestare fiducia nel futuro, ma la showgirl ha reagito malamente, arrivando a tirare in ballo persino la morte prematura del fratello. Secondo Cristina Quaranta, infatti, Nikita l’avrebbe provocata con intenzione, pungolandola apertamente sulle sue fragilità di donna ed essere umano. La reazione della soubrette resterà probabilmente scolpita negli annali del programma:

No ragazzu io mi sono addormentata e mi sono persa questa scena, oddio pic.twitter.com/k3UYGt4o5j — Paola. (@Iperborea_) October 17, 2022

Reduce anche da pesanti scontri con Sofia Giaele De Donà, la showgirl è finita sotto l’esame critico di Antonella Fiordelisi, che le ha chiesto apertamente da quanto tempo fosse entrata nella fase della menopausa. Secondo la spadaccina salernitana, infatti, alcune reazioni eccessive sarebbero da imputare proprio agli squilibri ormonali legati a tale condizione. L’attonito silenzio di Cristina Quaranta la dice lunga sul suo imbarazzo in merito, e un utente commenta asciutto: “Che pena“.

Sicuramente, oltre alla parete di divismo e ai siparietti trash del programma, nel format di Canale 5 i Vipponi sono costretti ad affrontare i loro peggiori mostri e le paure inconfessabili, nonché i dettagli più imbarazzanti della loro intimità. La recente rivelazione su Cristina Quaranta susciterà simpatia nel pubblico del programma?

The post Cristina Quaranta nel mirino | “Che pena!”, umiliata davanti a tutti [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.