“io-ti-affogo!”:-guai-grossi-al-gf-vip,-minacce-irripetibili-nella-notte-[video]

Al GF Vip saltano i nervi dopo il prime time del programma: dopo la sfuriata in studio volano minacce esplicite.

La diretta h24 sotto alle telecamere del “GF Vip” sta evidenziando le prime criticità tra i concorrenti del programma. Dopo un iniziale periodo di pacifica convivenza, i Vipponi arruolati nel cast manifestano i primi segnali di nervosismo e intolleranza reciproca. L’ultima puntata del format ha dato adito a diversi scontri senza esclusioni di colpi, coinvolgendo in particolar modo l’esplosiva Cristina Quaranta.

L’ex volto di “Non è la RAI” sta spalleggiando da giorni l’hair stylist Antonino Spinalbese, e i due sembrano aver coltivato un rapporto preferenziale. Sofia Giaele De Donà, al contrario, vede sfumare le sue possibilità di un flirt con il bell’Antonino, e tra le due contendenti sembra sorta una faida in piena regola. Al termine del prime time Cristina Quaranta ha espresso la sua manifesta antipatia per l’ex star de “Il Collegio”, arrivando persino a scagliare minacce ben precise…

GF Vip: Cristina Quaranta si sfoga contro Nikita, poi infierisce su Sofia Giaele

Cristina Quaranta sembra aver catalizzato lo stress e le emozioni assorbite nel programma scagliandosi contro due giovani compagne di avventura. In primis la soubrette ha affrontato a viso aperto Nikita Pelizon durante un confronto in studio, interpretando una sua considerazione come un attacco personale.

No ragazzu io mi sono addormentata e mi sono persa questa scena, oddio pic.twitter.com/k3UYGt4o5j — Paola. (@Iperborea_) October 17, 2022

L’influencer l’aveva infatti invitata ad avere un atteggiamento maggiormente positivo nei confronti del futuro, senza precludersi la possibilità di vedere i propri desideri realizzati. Cristina Quaranta, rievocando la morte dell’amato fratello, si è sentita punta sul vivo, e ha aggredito verbalmente la giovane modella. Dopo aver recuperato la calma, nella notte la soubrette ha ulteriormente dato sfogo allo stress, concentrando la sua animosità su Sofia Giaele De Donà.

Come anticipato, tra le due primedonne non scorre buon sangue, e se Sofia Giaele aveva promesso di arrecare quanto più fastidio alla bionda showgirl, Cristina ha confessato nella notte ad Elenoire Ferruzzi e Carolina Marconi una feroce rappresaglia di rimando. “Quella è scema. È proprio stupida“, ha rilevato la Quaranta. “La trovo proprio stupida. Mi sta attaccando. Mi ha detto che mi infastidirà nei prossimi giorni, e io le ho detto: ‘Non ti conviene: ti affogo. Ti affogo’…“.

poraccia lei che da della stupida a giaele dicendo come se non fosse nulla che se la infastidisce l’affoga..fatela uscire che non sta bene #gfvip pic.twitter.com/3zBBjaywuK — sam 👼🏽 (uomonero) (@SamTonellato) October 18, 2022

Sebbene le bordate di Cristina Quaranta sembrino avere un valore del tutto metaforico, il pubblico denuncia l’eccessiva aggressività verbale della soubrette, già emersa nel corso del prime time. Si profilano all’orizzonte severi provvedimenti per lei?

The post “Io ti affogo!”: guai grossi al GF Vip, minacce irripetibili nella notte [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.