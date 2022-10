giulia-salemi,-appello-urgente:-“hanno-insabbiato-tutto”,-non-la-passa-liscia-[video]

L’influencer Giulia Salemi viene attirata in una feroce polemica dopo lo scandalo in diretta televisiva: richiesto il suo intervento.

La bella influencer italo-persiana Giulia Salemi sta vivendo un momento aureo nella sua vita personale e professionale. Più unita e complice che mai con il compagno Pierpaolo Pretelli, ha iniziato una carriera da speaker radiofonica, prestando al contempo il volto ad un noto brand di accessori femminili.

La conquista più evidente sembra essere la sua postazione fissa nel parterre del “GF Vip 7”: dopo i suoi trascorsi in veste di concorrente, l’ex gieffina ha assunto il ruolo di addetta ai social del programma. Giulia Salemi rappresenta il parafulmine per il sentiment della rete, e funge da canale di comunicazione preferenziale tra il pubblico e la produzione del format. Nelle ultime ore gli spettatori stanno rivolgendo ripetuti appelli alla loro beniamina, che recentemente ha contribuito a reclamare giustizia per il trattamento riservato dal gruppo a Marco Bellavia. Stavolta, però, è l’atleta Amaurys Perez a trovarsi nell’occhio del ciclone: vediamo cos’è accaduto…

Giulia Salemi inondata dalle proteste: il pubblico boccia la decisione del GF Vip

Amaurys Perez, deus-ex-machina del “Settebello”, rappresenta un concorrente molto divisivo all’interno del format. Se da un lato sembra accusare eccessivamente la mancanza della famiglia, dall’altro coinvolge i compagni di avventura con allenamenti intensi e giochi improvvisati. Da giorni non si parla altro che di una presunta bestemmia pronunciata dall’atleta in un momento di confidenza con i colleghi Vipponi:

Sembra altro, ma il #gfvip è anche questo, un abile insabbiatore… pic.twitter.com/fIOpx9GUzj — Ines Giochi❤️‍🔥☀️❤️‍🔥 (@InesGiochi) October 17, 2022

Anche durante la puntata di giovedì 13 ottobre, Amaurys sembra aver vocalizzato un’analoga blasfemia in diretta, scatenando la reazione durissima del web. I vertici del programma, però, hanno provveduto a riesaminare lo spezzone del filmato in questione, diffondendo poi un comunicato tramite i canali social ufficiali del “GF Vip”. “Dopo attenta verifica, è emerso che durante la diretta della scorsa puntata, non è stata pronunciata alcuna espressione contraria al regolamento e alla morale“. Questo, il lapidario riscontro degli autori. Il pubblico, però, sembra non condividere l’assoluzione di Amaurys:

ma cosa dite..2 volte ha bestemmiato..siete assurdi — Elena (@ssl_ele) October 17, 2022

Altri ancora sorvolano sull’ipotetica bestemmia, condannando apertamente gli atteggiamenti aggressivi sbandierati da alcuni concorrenti ai danni di altri:

Il pubblico reclama provvedimenti severi, e sembra puntare tutto sull’intercessione in merito di Giulia Salemi. L’influencer presterà la sua voce al furor di popolo, o seguirà le direttive della produzione?

