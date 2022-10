Elisa Isoardi a picco | Brutto colpo per lei: programma a rischio sospensione

La conduttrice Elisa Isoardi deve fare i conti con il bruciante flop dei suo programma su RAI 2: sospensione in vista?

L’affascinante conduttrice Elisa Isoardi ha da poco riguadagnato spazio nel panorama di RAI 2 grazie al nuovo format “Vorrei dirti che”. Dallo scorso 11 settembre, infatti, la mattatrice piemontese intrattiene gli spettatori della seconda rete nazionale, girovagando per l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare.

Il programma si prefigge infatti lo scopo di riallacciare i rapporti tra parenti, oppure di sbloccare finalmente confidenze mai rivelate, il tutto alla luce di un pasto conviviale a base dei prodotti tipici della zona. Elisa Isoardi si era dichiarata entusiasta del nuovo progetto, che la vedeva finalmente alle luci della ribalta dopo un lungo periodo di assenza. Dopo le sfortunate vicissitudini a “L’Isola dei Famosi”, e a “Ballando con le Stelle”, culminate entrambe con degli infortuni, la conduttrice era sparita dai radar. La nuova occasione fornita dai vertici di Viale Mazzini, però, si sta rivelando oltremodo deludente per lei…

Elisa Isoardi rischia grosso: “Vorrei dirti che” non decolla

Talvolta bellezza, bravura e simpatia non si rivelano sufficienti per il buon esito di un programma televisivo. È quanto sta accadendo nel format “Vorrei dirti che”, per Elisa Isoardi un’occasione sprecata per dimostrare in trincea il proprio valore. Secondo quanto rilevato da Giuseppe Candela, l’ultima puntata del programma ha riscosso un tiepidissimo 2,2% di share, schiacciato dalla concorrenza formidabile di Mara Venier con “Domenica in” e dallo show mariano per eccellenza.

Flop di ascolti per #vorreidirtiche di Elisa Isoardi al 2,2% di share. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 17, 2022

La possibilità di una riscossa per Elisa Isoardi sembra allontanarsi per il momento, e “Vorrei dirti che” potrebbe essere ben presto epurato dal palinsesto di RAI 2. Un grosso scorno per la frizzante Isoardi, che si era dichiarata entusiasta della nuova occasione sul piccolo schermo. La conduttrice aveva infatti rivelato a “TV, Sorrisi e Canzoni”: “Non aspettavo altro. Entro nelle case degli italiani per parlare di emozioni e, soprattutto, per aiutarli a raccontare i loro sentimenti. Con la pandemia abbiamo avuto tutti difficoltà a esprimere ciò che proviamo e ora c’è una grande voglia di farlo. Mi sono divertita anche ad andare in giro nei mercati e a intervistare le persone, chiedendo loro di parlare in modo spontaneo degli argomenti più semplici…“.

A due anni da termine della sua esperienza ne “La prova del cuoco”, Elisa Isoardi era pronta a mixare cucina e sentimenti: “Ormai mi conoscete tutti. Questi sono gli ingredienti e i valori veri della mia esperienza come donna e come professionista…“. Il risicato risultato di share, però, potrebbe decretare la chiusura del programma: quale sarà il destino dell’apprezzata conduttrice?

