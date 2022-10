alfonso-signorini-rischia-tutto,-scoppia-il-caos-nella-notte:-“io-ti-mando-a-fanc*lo!”-[video]

Il conduttore Alfonso Signorini rischia una grossa perdita al GF Vip: dopo la puntata scoppia il putiferio in Casa.

Il poliedrico conduttore e giornalista Alfonso Signorini ha investito l’intera estate nell’arruolamento del cast perfetto per il suo “GF Vip 7”. Il mattatore ha scelto personalità alquanto esplosive per il suo format di Canale 5, e i concorrenti inseriti nel programma sembrano aver catturato le attenzioni del pubblico di Mediaset.

Nonostante l’aria compassata e la dialettica signorile, la rivelazione dell’ultima edizione del programma è certamente il giornalista Attilio Romita. L’ex mezzobusto RAI, infatti, non lesina critiche taglienti agli autori del programma, senza trascurare anche dure reprimende nei confronti dei compagni di avventura. L’esito delle ultime nominations ha spinto Attilio Romita ad uno sfogo durissimo nella notte: il giornalista sta meditando di abbandonare il gioco?

Attilio Romita si lascia andare: le dinamiche al GF Vip non sembrano cristalline

L’apprezzato concorrente ha già conquistato una larga fetta di pubblico, ribattezzata in rete #romiters. Attilio, infatti, supera ogni barriera generazionale, e si colloca senza ombra di dubbio tra i concorrenti favoriti dagli spettatori del reality. Lingua schietta e temperamento misurato, il giornalista affronta puntualmente i nodi più scottanti durante la sua permanenza in casa, come nel caso delle ultime nominations.

Patrizia Rossetti l’ha infatti candidato all’eventuale eliminazione a causa di un motivo apparentemente futile. La regina delle televendite ha infatti attribuito la sua votazione al rumore compiuto dalle ciabatte del giornalista durante le fasi mattutine della giornata. “Clap, clap, clap“: il fastidioso suono, a detta di Patrizia Rossetti, le impedirebbe di riposare serenamente.

Attilio Romita ha bollato come inconsistente la motivazione addotta dalla compagna, sbottando dopo la diretta: “Se tu mi dici: ‘Ti nomino perché le ciabatte fanno sciaf-sciaf’, io ti mando a fanc*lo, da mo, fino a quando finirà il Grande Fratello, perché mi avete rotto i cogl**ni! Perché non mi interessa di partecipare, di vestirmi da fatina, da maga, farmi dire che fumo troppe sigarette, è già dall’altra nomination!“.

Sono riusciti a farmi scoppiare anche il signor Attilio,questa cosa non la accetto:#gfvip pic.twitter.com/Xq2vL36gre — il nome non può essere vuoto (@Nessuno48955352) October 18, 2022

Il giornalista, inoltre, ha scagliato un ulteriore j’accuse alla produzione del programma, insinuando che dietro all’assegnazione delle immunità ci sia un copione prestabilito da parte degli autori.

“Appena vedono che uno dei loro sta a rischio gli mettono l’immunità…” Mio dio Attilio che smonta il gioco degli autori sull’immunitá alle nomination 🔥 #GFvip pic.twitter.com/Pa0Jzc3snS — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 18, 2022

Il volitivo giornalista potrebbe scegliere di abbandonare ben presto il gioco o, perché no, di far scoppiare l’ennesima bomba ai danni della produzione. Attilio Romita, infatti, risulta un concorrente difficilmente prevedibile, e ferreo nelle sue convinzioni… sorprese in arrivo per Alfonso Signorini?

The post Alfonso Signorini rischia tutto, scoppia il caos nella notte: “Io ti mando a fanc*lo!” [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.