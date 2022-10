vision-think-tank:-sulle-dolomiti-per-parlare-di-governance-globale-del-climate-change

Si svolgerà dal 20 al 22 ottobre nel luogo simbolo dell’urgenza climatica, le Dolomiti, presso il Castello Firmiano di Bolzano e il Castello del Buonconsiglio di Trento, “1st Dolomite Conference on the Global Governance of Climate Change. On the Road to Sharm-El-Sheik – The end of the zero-sum games”, evento ideato da Vision Think Tank, diretto dal Prof. Francesco Grillo, con AXA Italia in qualità di main corporate partner, Autostrada per il Brennero come locality partner e in partnership scientifica con l’Università Bocconi, il Politecnico di Milano e l’Università Ca’ Foscari.

La conferenza dolomitica affronterà il tema del riscaldamento globale attraverso tre giorni di dialogo e confronto di 50 tra accademici, giornalisti, policy makers, imprenditori e visionari provenienti da Cina, Stati Uniti, Europa India ed Egitto, con l’obiettivo finale di sviluppare un progetto comune da presentare alla Conferenza delle Parti, COP 27 a Sharm el-Sheikh a novembre.

Tra i partecipanti: Bill Emmott, Giovanna Melandri, Enrico Giovannini, Phoebe Koundouri, Erik Beglof, Robera Benedetti, Malaika Vaz, Maja Groff, Rohinton Medhora, Ali Al-Sadiq, Rossella Miccio, Alexandra Borchard, Stefania Giannini, Bill de Blasio, Cliff Prior, Marco Morelli, Gilles Moëc, Giacomo Gigantiello e diversi altri.

L’iniziativa è stata presentata quest’oggi al PalaAXA di Milano, alla presenza dei partner del progetto, il Prof Francesco Grillo, Giacomo Gigantiello (CEO di AXA Italia) e Diego Cattoni (CEO di Autostrade Brennero) assieme ai rappresentanti delle tre Università, quali Partner Scientifici: il Rettore di Ca Foscari e Francesco Perrini, Direttore del Master of Science Trasformative Sustainability di Bocconi e Polimi.

Obiettivo del progetto – spiegano gli ideatori – è smuovere le acque attorno a un tema che al giorno d’oggi è diventato centrale in un momento così cruciale della storia e porre le basi di un ripensamento profondo degli strumenti di governance globali per vincere la “battaglia del XXI secolo”, reinventando format e metodologie di lavoro, al fine di produrre proposte concrete.

L’iniziativa avrà quattro focus, ai quali saranno dedicati altrettanti gruppi di lavoro che tratteranno il dilemma esistente tra economia ed energia, la questione democratica sul trovare un’agenda comune tra diverse generazioni, il problema della globalizzazione e il ruolo delle città come centri di sperimentazione.

Francesco Grillo, Direttore Vision Think Tank e Visiting Fellow all’European University Institute EUI, ha dichiarato: “Un approccio interdisciplinare sarà la chiave di volta per affrontare in modo innovativo la questione del climate change”.

Secondo Giacomo Gigantiello, CEO di AXA Italia, si tratta di “un progetto di grande respiro internazionale che punta a riformare gli strumenti globali per la governance del cambiamento climatico, attraverso un approccio sistemico, coeso e multidisciplinare”. Gigantiello ha aggiunto: “Come AXA abbiamo messo il cambiamento climatico al centro del nostro piano industriale, entro il 2023 investiremo 26 miliardi in asset sostenibili e 1,5 miliardi in progetti di riforestazione. Ora con questa Conferenza puntiamo a mettere a fattor comune competenze, saperi e punti di vista diversi con una traiettoria chiara per portare proposte concrete di gestione per un futuro più sostenibile per tutti”.

Diego Cattoni, Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero e Presidente di Aiscat, ha affermato: “Per molti, la sostenibilità ambientale è un tema legato prevalentemente alla comunicazione. Per Autostrada del Brennero è un tema di grande concretezza. Abbiamo da poco depositato al Ministero una proposta che vale 7,2 miliardi di investimenti tutti orientati alla transizione ecologica, alla digitalizzazione del trasporto autostradale e all’intermodalità. Per noi si tratta di estendere progetti già realizzati come la produzione e distribuzione di idrogeno verde, che ci ha visto aprire il primo è ancora unico centro in Italia già nel 2014”.

