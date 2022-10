“vi-dovete-spaventare”:-situazione-al-limite-al-gf-vip,-il-crollo-preoccupa-tutti-[video]

Accade di tutto nelle ultime ore al GF Vip: il nuovo cedimento fa presagire un abbandono improvviso nel reality.

L’ormai famigerato caso “Marco Bellavia” ha tracciato un solco profondo nelle sorti del “GF Vip 7”. La maggioranza dei concorrenti nel reality di Canale 5 ha contribuito infatti ad appesantire l’isolamento e il senso di solitudine dell’ex conduttore, agevolando la sua sortita dal programma.

A giorni di distanza dal ritiro del volto di “Bim bum bam”, e dalla relativa squalifica di Ginevra Lamborghini, un nuovo episodio di presunto bullismo sta facendo tremare la casa di Cinecittà. Questa volta la vittima designata sarebbe la modella Nikita Pelizon, reduce dall’esperienza a Pechino Express.

GF Vip: Nikita Pelizon coccolata dall’abbraccio del pubblico

La modella triestina Nikita Pelizon è assurta agli onori della cronaca per la sua partecipazione al survival on the road “Pechino Express”, nonché per la sua relazione con Matteo Diamante, vissuta anche sotto le telecamere di “EX on the beach”.

La giovane influencer gode di un alto indice di gradimento da parte del pubblico, che ne apprezza il temperamento misurato e conciliante. Negli ultimi giorni, però, Nikita è finita nel mirino di alcune compagne di gioco, in particolare di Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi. Le due gieffine non le hanno infatti risparmiato lapidarie critiche alle spalle ed insinuazioni circa il suo passato vissuto tra estero e Belpaese. Il suo slang infarcito di inglesismi e i suoi modi compassati hanno suscitato l’ilarità di entrambe, coinvolgendo saltuariamente anche gli altri Vipponi in gara.

@GiuliaSalemi93 @SBruganelli per favore fate vedere tutto quello che dicono Cristina quaranta e Elenoire e Antonino su Nikita, non si merita di non sapere, proteggetela — 𝙣𝙞𝙘𝙤𝙡𝙚🐧 (@imnichi_) October 14, 2022

Nikita nelle ultime ore si è rifugiata in un addolorato silenzio, trascorrendo molto tempo in lacrime nel giardino sotto agli occhi dei compagni, e gli spettatori sono insorti in sua difesa.

Voi vi dovete spaventare #gfvip pic.twitter.com/OzWlpbdE9M — FioG Le tonnellate di Nikita (@FioG00) October 16, 2022

Nikita

-16anni lascia la religione della famiglia,i genitori nn lo accettano,addio legami e via d casa

-decide d togliersi la vita e la fermano

-18anni anoressia

-20bulimia

-depressione

e hanno il coraggio d bullizzarla questa ragazza è da proteggere e basta#gfvip #nikiters pic.twitter.com/9MLi6vSR95 — VALE (@VALE70942077) October 16, 2022

In questa settima edizione del format il pubblico ha dimostrato una forte empatia nei confronti dei concorrenti più fragili, e la sistematica esclusione di Nikita dal gruppo potrebbe riservare molte sorprese in sede di nominations. Che succederà durante l’appuntamento odierno con il prime time del reality?

The post “Vi dovete spaventare”: situazione al limite al GF Vip, il crollo preoccupa tutti [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.