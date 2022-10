“le-parole-hanno-un-peso!”:-antonella-fiordelisi-lo-bacchetta-duramente,-salta-il-banco-per-edoardo-[video]

Antonella Fiordelisi scopre finalmente la verità: ecco cosa si nasconde davvero dietro al comportamento di Edoardo.

All’interno della Casa più spiata d’Italia gli altarini emergono gradualmente. Dopo il naufragio della “ship” tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, gli spettatori stanno focalizzando l’attenzione sul flirt nascente tra Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi.

Il volto di “Forum”, infatti, ha da subito mostrato interesse per la bella spadaccina salernitana, arrivando a privilegiarla con effusioni e confidenze intime. Edoardo aveva ammesso in prima battuta di considerarsi “fluido“, e di non aver quindi particolari preferenze per l’identità di genere di un potenziale partner. Nelle ultime ore, però, il gieffino ha ammesso un’evidenza del tutto diversa…

Antonella Fiordelisi chiede chiarezza ad Edoardo: il responso è sorprendente

Alberto De Pisis si sta configurando come un concorrente tosto e molto amato dai compagni del “GF Vip 7”. L’opinionista televisivo non ha mai fatto mistero di provare attrazione per Edoardo Donnamaria, e lo stesso gieffino ha soffiato sulle braci, dando adito ad atteggiamenti ambigui. Alberto ha velatamente manifestato la sua delusione dopo il consolidamento della relazione tra Edoardo ed Antonella. Quest’ultima ha affrontato il potenziale partner durante una chiacchierata chiarificatrice.

“Alberto scappa, giustamente…“, gli ha fatto notare la spadaccina. Edoardo ha replicato: “Alberto non può essere così geloso…“. Antonella l’ha quindi rimbeccato: “Qualcosa gli hai fatto pensare…“. La replica di Edoardo ha dissipato i dubbi sulle sue attenzioni per l’opinionista: “Ogni volta che c’è un mio amico gay, secondo me i gay pensano che siamo tutti gay. Ogni volta i gay pensano che gli altri sono tutti gay…“.

Antonella ha quindi asserito: “Pure io lo pensavo, che tu fossi gay… O comunque, ho pensato che ti piacessero anche gli uomini, perché dai troppe confidenze, quindi puoi far pensare ad altro… È come se io mi metto a baciare tutte le donne in questa casa. Lo posso fare da brilla, ma non è che vado là e me le bacio“.

Edoardo è libero di stare con chi vuole ma le parole hanno un peso e dichiararsi fluido mentre si avvicinava a un ragazzo gay, facendogli intuire un interesse per poi farlo passare come visionario è queerbating E a me chi fa queerbating fa schifo. #gfvip pic.twitter.com/mXP1WsUqXV — estanco (@palloncinx) October 16, 2022

Antonella ha quindi rievocato i suoi ricordi al tempo del ginnasio e delle prime sbornie in goliardia, ma gli spettatori si sono soffermati sull’ammissione di Edoardo Donnamaria. A quanto emerge, il protagonista di “Forum” non ha mai covato desideri nascosti per Alberto De Pisis, limitandosi a giocare sull’ambiguità del loro rapporto. Un utente rileva indignato: “Edoardo è libero di stare con chi vuole, ma le parole hanno un peso e dichiararsi fluido mentre si avvicinava a un ragazzo gay, facendogli intuire un interesse per poi farlo passare come visionario è queer-baiting. E a me chi fa queer-baiting fa schifo.”. E voi, che ne pensate?

The post “Le parole hanno un peso!”: Antonella Fiordelisi lo bacchetta duramente, salta il banco per Edoardo [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.